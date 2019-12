Redningsskøyte forsøker å evakuere mann som har søkt tilflukt i fyrlykt i Troms

Hovedredningssentralen har igangsatt et nytt forsøk på å evakuere en mann som har søkt tilflukt i en fyrlykt på Skjervøyskjæret.

Odd-Karl Stangnes, som har som mål å bo ett år på Skjervøyskjæret i Troms, måtte natt til søndag be om hjelp til å komme seg vekk fra skjæret.

Det er kraftig vind og mye sjø i området, og derfor har Stangnes søkt tilflukt i batterirommet på en fyrlykt. Han har ifølge redningsselskapet både mat og vann, og er trygg.

Søndag morgen forsøkte redningsskøyta RS Oscar Tybring IV og kystvaktskipet KV Andenes å hente ham, men rundt klokken 8.30 ga de opp forsøket på å evakuere Stangnes fra skjæret.

Rundt klokken 12 søndag var både redningsskøyta og to kystvaktskip tilbake ved skjæret, for å undersøke om det er grunnlag for å hente Stangnes. Redningsselskapet opplyste til Dagbladet søndag ettermiddag at de har observert Stangnes på skjæret, men at hytta som han bodde i er borte.

51 år gamle Stangnes er tidligere fotballspiller som blant annet har spilt for Lyn og Bodø/Glimt.

