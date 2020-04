Refleksjoner fra en privilegert bestefar

Jeg er en privilegert bestefar i én av risikogruppene for koronasmitte. Jeg er privilegert fordi hele samfunnet nå er innrettet på at jeg ikke skal bli smittet.

Skrevet av Geirr Anfinnsen, privilegert bestefar i risikogruppen.

Jeg er privilegert fordi et solid, norsk helsesystem kommer til å behandle meg så godt som mulig dersom jeg skulle trenge innleggelse på sykehus. Jeg er privilegert fordi barn og barnebarn hjelper til med handling når det er nødvendig.

Jeg er privilegert fordi trygden min tikker inn på konto månedlig, og derfor trenger jeg ikke bekymre meg for oppsigelse, permittering eller arbeidsledighet verken nå eller etter at stormen har lagt seg. Jeg er privilegert fordi isolasjon er en mindre belastning for meg (som er pensjonist) enn for barna og barnebarna, som ikke kan gå på jobb, til skole og barnehage.

Selv om jeg personlig er privilegert, har jeg en del på hjertet om noen av omstendighetene omkring kampen mot viruset – spesielt med tanke på generasjonene som kommer etter meg. Jeg har spørsmål og til og med anklager å komme med. Jeg mener all evaluering ikke bør vente til etter stormen.

Dugnad

På én av de første pressekonferansene til regjeringen ble ordet dugnad introdusert. Nå dreier det seg om en dugnad, folkens. En dugnad som gjør at nesten all privat næringsvirksomhet stenges ned og settes på vent. En dugnad som sender alle barn hjem fra skoler og barnehager. En dugnad som har gitt arbeidsformen hjemmekontor en ny (positiv) dimensjon.

Det klinger godt i nordmenns ører, tenker nok politikerne. «Alle» bruker etter hvert ordet dugnad, det er på alle måter blitt så politisk korrekt. For sånt driver vi jo også med i «fredstid», både i musikkorpset, i idrettslaget og i sameiet. Og nå dreier det seg om liv og helse, så da lyder det antagelig enda bedre. Tiltakene som besluttes, har så vidtrekkende konsekvenser at ingen kan si noe sikkert om hvor det bringer oss, verken økonomisk eller helsemessig.

Til og med politikere, helseeksperter og økonomieksperter er tilbakeholdne med å forutsi fremtiden. Derfor er det veldig interessant å kjenne begrunnelsene for hvorfor vi har valgt de strategiene og tiltakene vi har gjort. Det skylder vi i alle fall de som bærer den tyngste børa, de som bidrar med desidert mest i dugnaden, nemlig det private næringslivet med alle menneskene som permitteres og blir arbeidsledige. Og som skal sveive store deler av bedriftsnorge i gang igjen. Det er myndighetene som har definert dette som en dugnad in the first place.

Etterpåklokskap?

Nei, denne smule evaluering gjort under er ikke etterpåklokskap. Mest iøynefallende er synliggjøringen av politikernes (ingen nevnt, ingen glemt) manglende beredskapstankegang over mer enn to tiår tilbake i tid (ref også intervjuet med Børge Brende i VG+ 6. april).

Et par små eksempler: Tenk at en helseminister i 2020, og i ett av verdens rikeste land, må bruke flere uker på å fremskaffe et noenlunde eksakt tall for hvor mange respiratorer og intensivsykeplasser vi rår over i Norge (tre tastetrykk burde vært nok for å finne den informasjonen), ei heller hadde myndighetene en ferdig definert liste over hvilke funksjoner som er samfunnskritiske, da nedstengningen ble iverksatt.

Og for ikke å snakke om reelle beredskapslagre av nødvendig smittevernsutstyr for helsepersonell. Vi er advart mot pandemier i mer enn ti år! Men vi gode nordmenn som har fått en betydelig utfordring i livene våre, vi skal nikke og være imponert når politikerne med ansiktene i alvorlige folder uttaler «vi jobber på spreng døgnet rundt» for å rette opp i beredskapsmangelen. Dugnad, folkens! Men et Justis- og beredskapsdpt, et FHI, et Helsedirektorat, et DSB (og sannsynlig flere etater) har sikkert hatt mye annet å tenke på i alle disse årene.

Hva koster «liv og helse»?

Enda verre enn det en privilegert bestefar har nevnt over: han observerer at alternativene til den hestekuren politikerne velger nå, på langt nær får den samme oppmerksomheten og tyngden i nyhetsbildet. Politikerne står frem med en velfylt pengebinge og påstår at det ville blitt enda dyrere lenger ned i veien dersom vi ikke bruker hundrevis av milliarder på å redde norsk arbeidsliv nå. VET dere det?

Jeg har ikke sett noen omfattende begrunnelse for det. Men det fins så langt jeg har registrert, kun ett argument som trumfer alt: det gjelder liv og helse. De som hevder at det kanskje er en grense for hva vår håndtering av liv og helse skal koste, de når i mindre grad frem i den formidable informasjonsflommen vi gjennomlever om dagen. Vi styres inn i en «sannhet» som ingen vet om er en sannhet. Og egentlig er det vel ikke helt stuerent å stille spørsmålet, heller?

Et avgjørende svar

Derfor anklager og utfordrer en privilegert bestefar både helsemyndighetene, politikerne og mediene: dere begår en unnlatelsessynd når diskusjonen om veivalg i forbindelse med krisehåndteringen ikke får en tilstrekkelig balansert behandling i nyhetsbildet. Å være dissenter i koronasammenheng er ikke bare enkelt. «Enten er du med oss eller mot oss» - det er besluttet nasjonal dugnad som virkemiddel.

Et retorisk spørsmål dere må behandle bredere og dypere – allerede nå:

Hvem blir sittende med den egentlige regningen til slutt – vi besteforeldre i risikosonen som har en fast trygd å leve av (jeg vet det fins unntak), eller de som skal bygge samfunnet i de nærmeste tiårene?