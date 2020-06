Reform i Iran er kun en illusjon

FN har fordømt grove brudd på menneskerettigheter, henrettelser av barn og diskriminering av kvinner i Iran hele 65 ganger. Europeiske land har lenge håpet på reformer i Iran, uten hell. Hvilken retning er Iran på vei mot nå? Reform, åpenhet og samarbeid - eller mer undertrykkelse og brutalitet?

Av Beroz Omid og Milica Javdan, Foreningen for iranske akademikere.

Etter syv år med den «reformvennlige» presidenten Rouhani, er situasjonen forverret. 1500 unge kvinner og menn ble drept under det landsomfattende opprøret i november 2019. Lønnen til en vanlig arbeidstaker i det oljerike landet, er redusert til et beløp som tilsvarer en tredjedel av fattigdomsgrensen.

Arbeidsledigheten blant unge ligger på rundt 50%. I disse dager kritiserer dessuten IAEA presteregimet kraftig for manglende samarbeid med det internasjonale samfunnet. De økonomiske sanksjonene og korona-katastrofen kommer nå i tillegg.

NEGATIVE TENDENSER: Beroz Omid liker ikke retningen Iran er på vei mot. Foto: (Samfundet.no)

Mens frustrasjonen i det iranske samfunnet er stigende, forbereder regimet seg på å erstatte det såkalte «reformvennlige» kabinettet med den ultra-ekstremistiske fløyen i nasjonalforsamlingen. Ghalibaf, som er kjent for omfattende korrupsjon og undertrykkelse, ble president for nasjonalforsamlingen i slutten av mai.

I overkant av et år siden ble Raisi, kjent for sin sentrale rolle i dødskomiteen som henrettet 30,000 politiske fanger sommeren 1988, tildelt posisjonen som leder for landets rettsvesen. Irans øverste leder uttrykte i en tale 17. mai 2020, at han ser løsningen for landets fremtid i “en ung Hizbollah-regjering”. Dette oppfattes som en ikke altfor subtil kode for et brutalt styre.

Mye tyder altså på at Iran nå tar mer avstand fra åpenhet, samarbeid og reform. Den øverste lederen antydet i samme tale at den største trusselen mot regimet er motstandsbevegelsen NCRI, som jobber med å lokke til seg og mobilisere den yngre generasjonen. Opposisjonsgruppen har fått støtte fra det europeiske parlamentet og fra både republikanere og demokrater i den amerikanske Kongressen. En ung Hizbollah regjering er det rette verktøyet til å slå ned opposisjonen.

I den sammenheng arrangerer motstandsbevegelsen sitt årsmøte den 17. juli, i koronaens tid skjer dette i form av en stor nettbasert videokonferanse. Hvert år har titusener deltatt i årsmøtet. I flere år har det iranske regimet prøvd å hindre dette årsmøtet fra å finne sted.

Senest gjennom et mislykket bombeattentat i Paris sommeren 2018. Årsmøtet videreformidler budskapet til de 1500 unge demonstrantene som ga sine liv i Irans gater november 2019; tiden er inne for et regimeskifte og en demokratisk forandring, ikke bare kvasi-reformer.