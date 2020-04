Regjeringen avviser klage på nytt vindkraft-prosjekt

Nå blir det bygging i Sirdal.

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet NVEs godkjenning av detaljplan og miljø, transport- og anleggsplan for Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal etter en omfattende klagebehandling.

Vedtaket ble påklaget av blant annet Kvinesdal kommune, Naturvernforbundet og enkelte andre organisasjoner, melder departementet.

Buheii vindkraftverk fikk endelig konsesjon for bygging og drift av Olje- og energidepartementet i november 2017 etter klagebehandling

- Etter en grundig saksbehandling har departementet ikke funnet grunnlag for å ta klagene til følge. Godkjenningen av planene legger til rette for at utbyggingen av Buheii vindkraftverk kan gjennomføres som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Anlegget i Agder har en effekt på 82,8 MW, og vil produsere rundt 281 GWh i løpet av året.

