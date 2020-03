Regjeringen endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik at bedriftene får en kortere periode der de må betale ut dagpenger til ansatte ved permittering.

OSLO (NTB, Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram strakstiltak for å avhjelpe koronaeffekten i norsk økonomi på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

I tillegg til de varslede endringene i permitteringsregelverket vil regjeringen bruke mer penger i helsevesenet slik at det kan kjøpes inn mer legemidler og gjennomføres flere koronaanalyser.

Det blir også endringer i skattereglene. Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, skal få utsatt betaling av formuesskatt.

Sanner og Solberg varslet at det fredag kommer forslag til strakstiltak for å hindre et viruskrakk:

- Vi kommer fredag med strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser, sa Sanner.

Regjeringen foreslår å bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Det skal sikre innkjøp av mer legemidler og at det skal sikre penger til å gjennomføre alle corona-analysene.

Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon.

Regjeringen åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Regjeringen foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

- Vekstanslagene for verdensøkonomien nedjusteres og det er stor usikkerhet om utviklingen framover, sier Sanner.

- Heldigvis er norsk økonomi solid og godt rustet til å håndtere dette, understreket han.