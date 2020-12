Regjeringen forkorter karantenetiden til sju dager for innreise

Fra og med tirsdag 29. desember gjelder nye karanteneregler.

- Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst, heter det i nye forskrifter som regjeringen presenterte mandag.

Gjelder fra 29. desember

Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00.

Se pressemelding fra helse- og sosialdepartementet.

De nye reglene skal bidra til at flere reisende tester seg og styrke etterlevelse av karantenereglene, håper regjeringen.

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene, opplyser departementet.

Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i covid-19-forskriften.

Avhengig av testkapasitet

Muligheten til å forkorte innreisekarantene er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene. For eksempel vil det tilsi at personer som har testet seg etter ankomst, og ønsker å ta test to ikke kan kreve dette av kommunen. Og dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn.

- Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ifølge pressemeldingen fra departementet.

Les også: Startskudd for koronavaksinering - sju kommuner først ut

Les mer FHI i ny risikorapport: - Vil før eller senere spre seg i Norge

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg