Regjeringen gir klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og bevilger 35 millioner kroner til oppstarten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) inviterte mandag til pressekonferanse ved Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

Nå er det klart at regjeringen gir klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg.

Seksjonssjef Isa Trøim hos Riksantikvaren slo overfor NTB i sommer fast at vikingskipene på Bygdøy har store skader.

Kulturhistorisk museum har i den forbindelse bedt om 35 millioner kroner for å komme i gang med byggingen av et nytt museum til skipene, men regjeringen satte ikke av midler i 2019-budsjettet.

I regjeringserklæringen fra Granavolden ble imidlertid regjeringspartiene enige om å bygge et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene. Nybø har tidligere uttalt at et nytt museum vil koste 2 milliarder kroner.