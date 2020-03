Regjeringen informerer om korona-situasjonen i Norge

Helseminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og finansminister Jan Tore Sanner informerer om korona-situasjonen. Se pressekonferansen i videovinduet over!

Artikkelen oppdateres!

- Selv om det frister med årets første utepils, eller en fest, er det ikke på tide å slutte med å ta forholdsregler, starter Monica Mæland fredagens pressekonferanse med.

Hun forteller videre at NAV jobber på spreng for å få på plass et nytt regelverk.

- Vi må gjøre alt vi kan nå for å holde hjulene i gang, fortsetter Mæland.

Justisministeren ber også kommunene slutte med lokale koronaregler.

– Jeg har bedt fylkesmennene ta dette opp med kommunene, sier Mæland.

Slike regler er lite hensiktsmessige når det er innført nasjonale tiltak, sier hun videre.

Hun understreket at det fordrer at folk holder seg hjemme og overholder tiltakene.

Jan Tore Sanner sier vi har en usikker tid i vente:

– Men la meg minne om at usikkerheten kan slå ut begge veier, sier han.

Han sier at tallene for sykemeldinger og permitteringer denne uken har vært skremmende.

Samtidig setter han pris på at regjeringen og opposisjonen står samlet i kampen mot viruset.

– Allerede neste uke kommer det flere tiltak, lover Sanner.

Dette handler om hva slags samfunn vi skal ha når hverdagen returnerer, sier han.

Bent Høie varsler en gjennomgang av de omfattende koronatiltakene i løpet av helgen.

Tidlig neste uke blir det offentliggjort hvilke tiltak som gjelder over påske og etter 26. mars.

Helseministeren mener hele Norge er med på en dugnad mot viruset, og sier at akkurat som på en vanlig dugnad, så gleder man seg til å ta av seg arbeidshanskene og se resultatet av det man har gjort.

– Det kan hende at dugnaden vår holder på lengre enn vi håper og ønsker, sier han.

På spørsmål om hvor lenge Høie tror dette vil vare svarer han at man i første omgang må innstille seg på at dette varer lengre enn 26. mars. Tiltakene som er innført skulle i utgangspunktet gjelde frem til denne datoen, men ser nå altså ut til å bli forlenget.

