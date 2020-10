Regjeringen legger fram nye koronatiltak kl. 16.00

Klokka 16 mandag legger regjeringen fram nye koronatiltak på en pressekonferanse med Erna Solberg, Bent Høie Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad.

Regjeringen varslet på en pressekonferanse før helgen at de har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å anbefale nye smittetiltak på grunn av økende smitte.

- Vi ser at smitten øker flere steder. Vi ser også at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper, og det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige. Dette er bekymringsfullt. Derfor varsler vi allerede nå at det kommer nasjonale innstramminger neste uke. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene der smitten nå sprer seg, uttalte statsminister Erna Solberg fredag.