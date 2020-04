Regjeringen med hjelp til bryggerier i krise

Må betale avgifter på produkter de ikke får solgt.

Fredag kom det en liten gladnyhet fra finansdepartementet til en hardt rammet bryggeribransje: I tillegg til at de i likhet med de fleste andre bransjer får tilgang til «kontantstøtten», får de en etterlengtet utsettelse av avgiftsbetaling til staten.

Les også: Skal styre kontantstøtten til bedriftene: - Kontrollrutiner vil ha høy prioritet

Må betale før produktet er solgt

Bryggeriene må fortløpende hver måned betale alkoholavgift og emballasjeavgift på alt drikke de produserer. Avgiften legges på produksjonen, ikke på omsetningen, og skaper store utfordringer når omsetningen stuper.

- Salgsprognosene fra mars viser at det er de minste bryggeriene som er hardest rammet. Først og fremst alle pub- restaurant- og hotellbryggerier, men også lokale mikrobryggerier og gårdsbryggerier. Bare i mars hadde mange en omsetningssvikt på 70-80 prosent, sier Hege Ramseng i Bryggeriforeningen.

Setter tre avgifter på pause

Nå er det bestemt at innbetaling av avgift både på alkohol, alkoholfrie drikker (sukkeravgiften) og grunnavgiften på emballasje utsettes til juni.

- Særlig de små bryggeriene rammes hardt. Vi kunne fort sett et skred av konkurser om vi ikke hadde kommet næringen til unnsetning. Selv om det hadde smakt ekstra godt med en pils i hytteveggen, håper jeg folk fortsatt kjøper fra sitt lokale bryggeri i påsken, sier stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) til Nettavisen.

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich Foto: Therese Lerøen

- Øl er også arbeidsplasser og kultur. Det kommer en tid etter viruset, og da vi sørge for at bryggeriene fortsatt er her, påpeker han.

- Forskjellen på konkurs og en fremtid

Bryggeriforeningen er fornøyd med at de nå er hørt på, men sier det neppe er nok for alle:

- Svært mangesmåskalabryggerier driver allerede svært marginalt med lave lønninger, svak inntjening og mye gratisarbeid. Jeg tviler på at alle vil overleve koronakrisen, men for de mest livskraftig kan tiltakene være forskjellen på konkurs og en framtid som god og levedyktig bedrift.

Selv om tiltakene i utgangspunktet bare er en utsettelse av avgift, antar Finansdepartementet at tiltakene vil gi staten et inntektstap i år på 14 millioner kroner i år.