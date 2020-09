Regjeringen med korona-endringer: Dette gjelder nå

Regjeringen kom med flere endringer på dagens pressekonferanse.

KONGENS GATE (Nettavisen):



– Koronaviruset tar ikke høstferie, åpnet Erna Solberg dagens pressekonferanse med.

Situasjonen er fortsatt skjør, minnet hun om.

– Bergen og Østfold har fått kontroll. Nå er det Oslo, Øygarden og Arendal som må ta grep, sa statsministeren.

Åpner opp

Regjeringen åpner nå for nasjonale endringer, forutsatt at man fortsatt kan slå ned smitten lokalt:

– Vi åpner litt opp, sa Solberg.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.

Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

– Opp til 600 personer kan være til stede på utendørsarrangementer. Det er gode nyheter for fotballsupportere. Det blir litt flere på tribunen fremover, sa statsministeren.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sa statsminister Erna Solberg.

Store forskjeller - denne gruppen er overrepresentert

– Det er store geografiske variasjoner i Norge, sa avdelingsdirektør ved FHI, Line Vold.

– Det ble meldt om 776 tilfeller i forrige uke, altså uke 39, mot 717 uken før. Seks fylker hadde en økning: Agder, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo, sa Vold.

Demografisk er det også store forskjeller. Innvandrere er overrepresentert i koronastatistikken i senere tid, fortalte Vold.

– I første fase av epidemien var forekomsten høyest blant norskfødte, og da spesielt skiturister. I senere fase har forekomsten blitt betydelig høyere blant utenlandskfødte, sa hun.

– Over 30 prosent av de smittede til nå har vært av utenlandsk opprinnelse. Det kan være flere grunner til dette, sa avdelingsdirektøren.

FHI undersøkte dette nærmere nå.

– Tiltakene rettet spesifikt mot innvandrermiljøer handler særlig om å tilrettelegge informasjon, og bygge tillit. Det er viktig med oversettelser av informasjon, sa Vold.

– Det har vært omfattende kontakt med miljøer der det har vært utbrudd, sa hun.

Åpner opp for idretten

Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

– I de regionene hvor det er smitte må det lokale, særskilte vurderinger til, sa kulturminister Abid Raja. Denne vurderingen må gjøres når 12. oktober nærmer seg.

–Jeg er glad for at vi nå har kommet dit at vi kan sette en dato for flere av de lettelsene vi allerede har varslet, sa han.

Fra 12. oktober åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs.

Skjenkestoppen oppheves

Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe.