Regjeringen med oppdatering om koronavirus-situasjonen 24. juni

Følg pressekonferansen i videovinduet øverst i saken fra klokka 16.00.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 16 onsdag.

- Rådene og reglene som skal hindre at smitten sprer seg igjen står fast, og de kommer til å stå fast gjennom hele sommeren, åpnet Høie.

Deretter forklarte helse- og omsorgsminister at de har gitt unntak for enmetersregelen i barne- og ungdomsidretten, innenfor samme krets, da det er viktig for dem.

Høie lovet også at nordmenn snart vil få ytterligere svar på hvordan man kan reise i sommer

- I løpet av kort tid kommer det også svar på hvor nordmenn kan reise uten å måtte gå i karantene i sommer, forklarte han og la til at etter at ferien er over, kan man ta stilling til stegene videre.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold er også til stede.