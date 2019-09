Regjeringen øker CO2-avgiften med 5 prosent

Regjeringen vil øke C02-avgiften med 5 prosent, sier statsminister Erna Solberg (H) til pressen før hun skal tale til FNs hovedforsamling.

– Vi har sagt at vi skal gjøre dette, og vi begynner med det i årets budsjett, sier Solberg til NTB.

Økningen gjelder alle sektorer som i dag har CO2-avgift, også oljesektoren. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter.

– Sammen med kvotesystemet bidrar dette til å sørge for at det er lønnsomt å velge de miljøvennlige løsningene, og at flere bedrifter ser det som viktig å investere i ny teknologi og nye løsninger fordi de da vil slippe å betale skatt, sier Solberg.

