Regjeringen splittet om maktbruk i Syria

Venstre er positive til maktbruk mot det syriske regimet, mens Frp er imot. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier problemstillingen er uaktuell.

Venstres forsvarspolitiske talsmann Abid Raja sier til Klassekampen at spørsmålet om norsk deltakelse er en hypotetisk problemstilling, «som må vurderes konkret om og eventuelt når slik forespørsel kommer».

– Men, på generelt grunnlag, heller ikke Norge bør sitte stille og akseptere hva som skjer med uskyldige ofre, kvinner og småbarn i Syria. Brutaliteten må stanses, sier han.

Han understreker likevel at «en respons på bruk av kjemiske våpen i Syria bør komme fra en bred internasjonal koalisjon».

– Nei

Utenrikspolitisk talsperson for Frp, Christian Tybring-Gjedde, motsetter seg all form for eventuell norsk deltakelse i et vestlig Syria-angrep.

– Jeg er skeptisk til norsk deltakelse generelt i operasjoner i utlandet. Jeg ser ingen hensikt i at Norge skal involvere seg i Syria, sier han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa torsdag kveld til NTB at Norge ikke er blitt bedt om å delta i et eventuelt vestlig angrep på regjeringen i Syria.

Både USA og Frankrike har truet med rakettangrep på Syria som svar på det antatte giftangrepet i byen Douma.

– Så langt har ingen land oppfordret Norge til å delta i en slik militæraksjon, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

Trusler

Dermed er det ikke er en aktuell problemstilling at Norge skal være med på et eventuelt angrep på syriske regjeringsstyrker.

Heller ikke Tyskland ønsker å delta i en slik militæraksjon. Statsminister Angela Merkel sa torsdag at Tyskland ikke vil ta del i noe angrep, men at hun mener det er riktig å sende et signal om at bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt.

USA og Frankrike mener de har bevis for at syriske regjeringsstyrker har brukt kjemiske våpen i Douma, men dette avvises av Syrias regjering. Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte ned eventuelle vestlige raketter og angripe stedene hvor rakettene sendes av gårde mot Syria.

