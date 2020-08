Regjeringen vil endre karantenereglene

Etter kritikk fra FHI jobber regjeringen med å endre karantenereglene, opplyser helseminister Bent Høie til Dagbladet.

Helseminister Bent Høie sier til avisen at regjeringen arbeider med å endre bestemmelsene om innreisekarantene i covid-19-forskriften etter kritikk fra Folkehelseinstituttet.

Kritikken har gått på at reglene er for vanskelige å forstå:

«Reglene for innreisekarantene er innfløkte med mange unntak. Covid-19-forskriften er svært vanskelig å lese, kanskje fordi den er lappet på mange ganger. Vi er bekymret for at vanskelig forståelige bestemmelser blir ignorert eller misforstås», skrev Folkehelseinstituttet i sin risikovurdering 14. august.

Deretter kommer de med et konkret eksempel:

«For eksempel kan det være noen som tror at karantene sammen med flere andre (kohortkarantene) er et alternativ. Vi fraråder dette; for da kan smitten sirkulere innenfor kohorten i mange flere dager. Kanskje er det også noen som bevisst prøver å unndra seg karantene», skriver FHI i sin vurdering.

– Vi står midt i det arbeidet nå, og det er helt nødvendig. Mange av disse reglene har blitt til over lengre tid, og har blitt endret mange ganger med utgangspunkt i at situasjonen har endret seg, sier Høie til Dagbladet.

– Derfor har vi nå behov for å gjennomgå, forsøke å forenkle og gjøre bestemmelsene enda tydeligere. Det er nødvendig for befolkningens tilslutning, forståelse og tillit til de reglene vi har.

I sin risikovurdering foreslår FHI også noen helt konkrete paragrafer i covid-19-forskriften som bør gjennomgås med tanke på forenkling.

En av paragrafene de mener er for komplisert er § 6, som i skrivende stund ser slik ut, i sin helhet:

«Unntak fra karanteneplikt for personer som ankommer Norge

Karanteneplikten gjelder ikke for personer som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt, jf. § 5, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene og mens de er i arbeid. For helsepersonell, med unntak av dagpendlere som ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste, gjelder kravene i åttende ledd.

Unntaket fra karanteneplikt i første ledd gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

De som etter første og tredje ledd er unntatt fra karanteneplikt, skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som ikke er samme husstand, jf. § 3.

Personer som krysser grensen mellom områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 ved retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige som er omfattet av karanteneplikt før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige i områder som er omfattet av karanteneplikt har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.

Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt fra karanteneplikten etter § 5.

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Den andre testen kan tidligst tas fem dager etter ankomst og senest åtte dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Åttende ledd gjelder tilsvarende for utlendinger som skal arbeide med en film- eller serieproduksjon i Norge som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen etter forskrift 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner.»