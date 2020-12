Regjeringen vil firedoble straffen for kriminelle utlendinger: – Bare å sette seg på første fly hjem

– Hvis man er kommet til Norge for å drive med kriminalitet, så er det bare å sette seg på første fly hjem, sier Høyres justispolitiske talsmann Peter Frølich.

Hvis en utlending oppholder seg ulovlig i Norge etter å ha blitt utvist for å bryte loven, kan man få inntil seks måneder i fengsel. Regjeringen mener det ikke er nok, og vil firedoble straffen til to år.

I forslaget legger regjeringen opp til at utlendinger som er utvist fra Norge på grunn av alvorlige straffbare forhold, men likevel oppholder seg i landet, vil få inntil to år fengsel.

– Hvis man er kommet til Norge for å drive med kriminalitet, så er det bare å sette seg på første fly hjem, ellers får det konsekvenser. Vi firedobler straffen for å ikke komme seg ut etter endt soning, sier justispolitisk talsmann Peter Frølich (H).

– Hvorfor, er det ikke strengt nok fra før?

– Det er for å sende et tydelig signal. Har man forbrutt seg på norsk lov, så er man ikke velkommen. Den straffen vi har hatt på opptil seks måneder har ikke vært effektiv nok. Vi firedobler strafferammen. Nå blir det opptil to år i fengsel. Det vil sende et kraftig signal.

Fakta om forslaget Regjeringen foreslår å heve strafferammen for ulovlig opphold for utlendinger utvist på grunn av alvorlige straffbare handlinger. Dette er ett av forslagene til endringer i utlendingsloven.

Etter dagens regelverk er strafferammen for ulovlig opphold inntil seks måneders fengsel. Forslaget er å heve strafferammen til inntil to års fengsel for ulovlig opphold etter at en utlending har blitt utvist som følge av ilagt fengselsstraff.

– Opposisjonen har pekt på at det er for store menneskelige konsekvenser med det strenge regimet. Hva sier dere til det?

– Her er det viktig å skille mellom sakene. Dette er snakk om straffedømte. Hvis opposisjonen har lyst til å ta lett på straffedømte, så er vi ikke enig. Straffedømte kan booke returbillett så fort som mulig for min del. De har ingenting her å gjøre.

Forslaget legges nå frem for Stortinget, som vil behandle det på nyåret.

