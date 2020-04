Regjeringen vil flytte iskanten sørover til område med sjøis 15 prosent av dagene i april

Regjeringen vil flytte grensen for oljevirksomhet i Barentshavet til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

– Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

På grunn av truede sjøfugl vil også regjeringen gjøre det ulovlig å lete etter olje i området rundt kystsonen i Troms og Finnmark, fra 65 til 105 kilometer ut fra kysten, i hekketiden.

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Sårbart område

Under en pressekonferanse der regjeringen la fram nye forvaltningsplaner for havområdene, understreket klima- og miljøministeren at i Barentshavet har klimaendringene gitt seg utslag i en langtidstrend med økte havtemperaturer, minkende isdekke og store økologiske endringer, særlig i de nordligste delene.

Han sa videre at klimaendringene gjør at iskantsonen og artene som finnes der, blir mer sårbare for ytre påvirkning som for eksempel oljeutslipp.

– Lenger sør

De faglige rådene har vært delte. Oljedirektoratet kjempet for en grense der det er 30 prosent sannsynlighet for at det kommer is. Miljøekspertene i utvalget har anbefalt å legge iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

– Når vi får ulike råd, må vi som politikere ta valg. Etter en samlet vurdering har regjeringen valgt å sette grensen for iskantsonen som særlig verdifullt område og for petroleumsvirksomhet ved 15 prosent isfrekvens, sa Rotevatn.

– Grensa ved 15 prosent isfrekvens går lenger sør enn den grensa som lå i iskantmeldinga i 2015, og den er i større grad en føre-var-tilnærming for å ivareta miljøverdiene, fortsatte han.

- En farlig avtale

- Dette er en farlig avtale for verdens miljø, og utrolig skuffende av Venstre å gå med på. Å erklære dette som en seier er trist og uansvarlig og på ingen måte riktig, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han peker på at den foreslåtte iskantsonen er så å si identisk med dagens iskantgrense

– Den trekkes altså ikke sørover slik regjeringen selv sier. SV skal slåss med nebb og klør for å sikre de sårbare og verdifulle havområdene i nord mot risikofylt oljevirksomhet. Regjeringens forslag er et miljønederlag som vi ikke kan godta, slår han fast.

- Fullstendig knefall

Å definere iskantsonen til området der det er 15 prosent isfrekvens, er det samme som et fullstendig knefall for oljeindustrien, mener Naturvernforbundet.

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt, sier leder Silje Ask Lundberg.

– Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. Dette til tross for at den oppdaterte miljøfaglige kunnskapen har funnet ut at den verdifulle iskantsonen går lenger sør enn dette, sier Lundberg.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg