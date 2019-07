Regjeringen vil gi politiet større mulighet til å bortvise unge

Regjeringen jobber med en ny lovhjemmel som skal gjøre det enklere for politiet å bortvise unge som vanker på gitte områder sent på kvelden.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil også gi politiet muligheten til å kjøre hjem barn og unge, og mener at stadig flere unge mangler respekt for politiet.

– Vi opplever at politiet har problemer med barn og unge helt ned i tolvårsalderen. At de blir yngre er et trekk vi ser i Oslo, Kristiansand, Trondheim og til en viss grad også i Bergen, sier justisministeren til Bergensavisen.

Justisministeren fortalte om det nye lovarbeidet etter at han deltok i et møte med Vest politidistrikt og byrådet i Bergen onsdag.

MANGLER RESPEKT: Justisminister Jøran Kallmyr mener det er en trend at flere unge mangler respekt for politiet, og sier det dreier seg om vanskeligstilte barn og unge fra ressurssvake hjem. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier til avisen at de også i dag har mulighet til å bortvise og kjøre hjem barn, samt ilegge oppholdsforbud.

– Vi kan være tjent med litt mer fleksible hjemler. Men når det er sagt, er det viktig at en eventuell lovregulering også ivaretar rettssikkerheten og tryggheten til barna som rammes av den, sier Fløystad til avisen, og presiserer at det er vanskelig å uttale seg om et forslag som ikke er ferdig utarbeidet.