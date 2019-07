Regjeringen vil gjøre det enklere for innvandrere å vise hva de kan

For å få flyktninger og innvandrere raskere inn i arbeidslivet foreslår regjeringen å la dem få vurdert realkompetansen sin på andre språk enn norsk og samisk.

Regjeringen ønsker å benytte realkompetanse som et virkemiddel for å få innvandrere og flyktninger raskere i arbeid og til å nå sine mål, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– For å lykkes med integrering er det avgjørende at innvandrere får brukt kompetansen de har fra hjemlandet så raskt som mulig. Det er mange som har god utdanning og praktisk erfaring de ikke kan redegjøre for på norsk, før de har lært språket godt nok. Derfor mener vi det er lurt å åpne for vurderinger på andre språk, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet.

All kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring er å regne som realkompetanse. Etter dagens regelverk vil realkompetansevurdering forgå på enten norsk eller samisk, noe som skaper utfordringer for innvandrere og flyktninger som nylig har ankommet Norge.

Remen mener det er viktig å legge til rette for at flere får vist og dokumentert kompetansen sin på et tidlig tidspunkt, slik at de kan bli mer selvhjulpne og komme i arbeid.

Videre forslår regjeringen å gjøre en endring i regelverket, som vil kunne gi fylkeskommunene mulighet til selv å vurdere om det er behov for realkompetansevurdering på et annet språk.

Det er allerede gjort forsøk med gode resultater i flere fylker, ifølge Remen. Det pågår prøveprosjekter i Nordland, Trøndelag, Vestfold, Vest-Agder og i Oslo kommune.

