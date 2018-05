Regjeringen vil ha flere minoritetsrådgivere i skolen

Regjeringen utvider ordningen med minoritetsrådgivere i skolen med 13 nye stillinger.

Hensikten med utvidelsen er å bekjempe «sosial kontroll» og blant annet hindre at barn blir sendt til utlandet mot sin vilje for å gå på koranskoler, ifølge NRK.

– Alle som lever og bor i Norge, skal ha retten til å bestemme over sitt eget liv. Men vi vet at en del ungdommer blir etterlatt i utlandet mot sin egen vilje. Minoritetsrådgiverne kan sammen med andre hjelpe ungdom og bidra til at de ikke blir sendt ut, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltaket er del av forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det innebærer at antall minoritetsrådgivere i ungdomsskolen og den videregående skolen utvides fra 25 til 38.

