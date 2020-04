Regjeringen vil ha koronarammede inn på hotell

- Vi kommer til å be kommunene om å ha egne tiltak og tilbud for personer som har behov for å bli isolert eller gå i karantene, sier helseminister Bent Høie (H) til Nettavisen. Se videointervju over.

OSLO (Nettavisen): Tirsdag offentliggjorde regjeringen en lemping på de strenge tiltakene som er satt i verk for å bekjempe koronasmitte i landet.

Blant tiltakene er en gradvis åpning av skolene fra 27. april, helsefaglige tilbud med en-til-en-kontakt, som fysioterapi og psykologer, og gradvis åpning av tjenester med en-til-en-kontakt, som frisører og hudpleiere. Dette betinger at bransjene overholder smitteverntiltak.

20. april blir det igjen tillatt å overnatte på hytten.

Her kan du følge koronakrisen i Nettavisens direktestudio.

Solberg: - Kommunene må ta større grep

Regjeringen har også bedt kommunene om å ta mer ansvar for å hindre mulig koronasmitte for personer som må isoleres eller må være i karantene.

- I noen områder må kommunene kanskje ta et litt større grep der det er så store familier at blir vanskelig å være syk hjemme uten å smitte mange andre, sa statsminister Erna Solberg (H) på ettermiddagens pressekonferanse på spørsmål fra Nettavisen.

Statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Så sent som mandag var regjeringen i samtaler med kommuner i Oslo-regionen, men kravet om tilbud gjelder for hele landet.

- Vi kommer til å be kommunene om å ha egne tiltak og tilbud for personer som har behov for å bli isolert eller gå i karantene hvis boforhold eller risikoen der de bor tilsier det. Dette er ikke noe som skal være et tilbud til alle, og det skal være frivillig. Men noen bor gjerne trangt med noen i familien, og gjerne med familiemedlemmer som er i risikogruppen, sier helseminister Bent Høie (H) til Nettavisen.

Han understreker at det er kommunens ansvar å tilby et slikt tilbud. Å innlosjere personer på hotell er noe han nevner. Enkelte kommuner har allerede gått i gang med slike tilbud til befolkningen.

- Kommuner får dekket kostnadene

- Hvilke tilbud skal det være snakk om?

- Det må man finne lokale løsninger på. Noen kommuner har tilgjengelige lokaler allerede, andre vil kunne inngå avtaler med hoteller som nå står tomme. Man får finne gode lokale og praktiske løsninger, dimensjonert ut ifra hva som er det lokale behovet, sier Høie.

For næringslivet, og hotelleiere spesielt, er tiltaket gode nyheter i en svært krevende tid.

- Når det nå er slik at hoteller er nedstengt fordi de ikke har kunder er det til det beste for de som er smittet og de som ikke har inntekter. Her er det bare å finne gode lokale løsninger. Dette er bare positivt, sier administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, til Nettavisen.

- Jeg antar at enhver som driver hotell vil være åpen for å gjøre forretninger, og hvis det er slik at hotellene kan løse kommunens utfordringer, og samtidig får inntekter, så er det bare å gjøre det.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Foto: (NTB scanpix)

Med de ekstra tiltakene kommer ekstra kostnader. Helseministeren forsikrer at kommunene skal få dette kompensert.

- Kommunene kommer til å få en ekstrakostnad. Det kommer vi til å jobbe med i kompensasjonsordningene kommunene både har fått, og kommer til å få på dette området. Der har vi sagt at kommunene kan etablere tiltak som blir kompensert.

Foreløpig har det ikke kommet konkrete forespørsler fra kommuner til helseministeren om opprettingen av et slikt tilbud, men Høie forteller til Nettavisen at han har vært i kontakt med ulike kommuner.

Høie sier også at alle kommunene skal ha et tilbud til de som på en eller annen måte er rammet av korona, enten direkte eller indirekte.

- Dette er en av anbefalingene som kommer fra våre helsefagmyndigheter, både fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. I rapportene vi har fått sies det at det er mer behov for den type tilbud i kommunene. Det er dette vi følger opp fra regjeringen sin side.