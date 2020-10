Regjeringen vil øke bøtene for mobilbruk i bil

Regjeringen foreslår å øke bøtene for å bruke mobiltelefon under bilkjøring fra 1.700 kroner til 5.000 kroner. Samtidig vil de øke prikkbelastningen fra to til tre.

Det kommer fram i et forslag som nå er sendt på høring. I høringsnotatet skriver Samferdselsdepartementet at forslaget kommer fordi de vil motvirke tasting og fokusering på mobiltelefon under kjøring, og fordi de vil opprettholde effekten av bøtene. Les også: Oslopolitiet advarer mot å ikke følge opp koronatiltakene I notatet kommer det fram at det i fjor ble skrevet ut 16.325 forenklede forelegg for ulovlig mobilbruk under kjøring. Justisdepartementet har beregnet at en økning i bøtene fra 1.700 til 5.000 kroner vil gi en økt inntekt for staten på 50 millioner kroner. I det beløpet har de lagt til grunn at det vil bli skrevet ut 15.000 bøter i året. Les også: Høyesterett skal avgjøre om mobiltitting ved rødt lys er lovlig Les også: Denne lastebilen sjokkerte bilist: – Horribelt (©NTB)

