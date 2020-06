Regjeringen vurderer tiltak for å dekke avbestilte reiser

Regjeringen vurderer tiltak dersom forbrukere ikke får igjen penger ved eventuell konkurs hos charterselskaper. Forsikringsselskapene har mottatt 200.000 krav.

Charterselskapene må i disse dager begynne å betale ut det kundene har til gode for reiser som er kansellert, og det er ventet at flere aktører raskt vil gå konkurs. Men det er ikke sikkert Reisegarantifondet dekker forbrukernes krav ved konkurs.

Derfor vil regjeringen vurdere å dekke avbestilte reiser dersom mange reisende ikke får dekket kravene sine ved pakkereisearrangørens konkurs. Også andre omstendigheter som fører til at refusjonen uteblir er under lupen, varsler regjeringen:

– Vi følger situasjonen nøye – og vi er beredt til å vurdere ytterligere tiltak om det er mange forbrukere som ikke får refusjon verken fra reiseselskapet, forsikringsselskapet, banken eller Reisegarantifondet, sier Kjell Ingolf Ropstad til Nettavisen.

Les også: Irina, Marlen og Emila kommer seg ikke hjem: Det har så langt kostet 36.000 kroner

– Jeg har stor forståelse for at det er krevende om man har bestilt en pakkereise som nå er avlyst på grunn av korona, og ikke har fått pengene sine tilbake. Jeg er svært opptatt av å ivareta forbrukernes interesser i denne situasjonen, sier Ropstad.

Er du en av dem som har ventet lenge på en erstatning for avlyst pakkereise? Da vil vi gjerne høre fra deg! Tips oss her.

– Noen faller utenfor

Erstatning vurderes for forbrukere som ikke får tilbake pengene på andre måter:

– Noen risikerer å falle utenfor disse ordningene, men vi vet ikke ennå hvor mange dette er, sier næringsminister Iselin Nybø til DN.

På grunn av reiserådene og avlyste turer står charterselskapene så å si uten inntekter i den mest inntektsbringende perioden av året.

– De har ikke kapital til å gjøre opp dette nå, sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Nettavisen nylig.

Skylder tre milliarder

Statsrådene har også tidligere forsikret forbrukerne om at pengene er sikre. Men det er fremdeles uklart hva som ligger i antydningen om tiltak.

Norske forbrukere kan ha over tre milliarder kroner utestående for kansellerte reiser hos charterselskapene, ifølge en beregning gjort av hovedorganisasjonen Virke. Det gjelder for reiser som er innstilt i tidsrommet fra koronakrisen slo inn i mars til og med 20. august.

Les også: Hit skal nordmenn på ferie i sommer - men får en klar advarsel med på veien

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er ikke nevneverdig imponert over statsråd Nybø:

– Det Iselin Nybø burde gjøre er å løse krisen for de 900 norske pakkereiseselskapene raskt ved å bidra med pengene arrangørene trenger for å kunne betale tilbake de tre milliardene slik at norske forbrukere har penger til å bruke dem på ferie i Norge i sommer. Det hadde vært reiseministeren sin, altså, sier Virke-sjefen til DN.

Les også: Lover kundene tilbakebetaling: - De har ikke kapital til å gjøre opp

Ingen automatikk

Forsikringsselskapene har fått rekordmange henvendelser fra folk som har fått feriereisen avlyst. Antallet som har levert krav til forsikringsselskapene etter kansellerte feriereiser, har trolig passert 200.000, ifølge NRK. Det kan også være flere.

– Det tar tid å få de pengene man har krav på, og mange opplever at de ikke får kontakt med fly- eller reiseselskap. Reiseforsikringen erstatter utgifter disse selskapene ikke tar, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, til NRK.

Handeland opplyser til Nettavisen at det imidlertid ikke er slik at forsikringsselskapet kan forskuttere utlegg for flyselskapene - det er ingen automatikk i at du får igjen penger på forsikringen dersom flyselskapet somler med tilbakebetalingen etter å ha kansellert en flyvning.

For kansellerte pakkereiser fra 1. mars til 14. juni plikter selskapene egentlig å betale tilbake innen tre måneder.