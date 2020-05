Regjeringens pressekonferanse om korona-situasjonen

Du kan følge pressekonferansen over fra klokken 16. Bent Høie presenterer nye regler for idretten.

Saken oppdateres.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressekonferanse om korona-situasjonen.

I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet være til stede.

Helseminister Bent Høie forteller mandag at det er laget en ny veileder for breddeidretten, men påpeker at vi må holde på «korona-trening» en stund til.

- Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillat. Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner der en kan holde en meters avstand, sier Høie.

- Det er et vilkår er at det skal være en ansvarlig arrangør, og arrangøren skal blant annet sørge for at avstandskrav og hygienekrav overholdes, og vite hvem som er til stede for å sikre rask smittesporing.

For alle andre samlede grupper, som organisert trening, anbefales maksimalt 20 personer i en gruppe og avstand på minst én meter.

Guri Melbye påpeker, etter åpning av skolene, at tilbakemeldingene på veilederne som er laget for barnehager og skoler er justert på bakgrunn av tilbakemeldinger, og at det også skal være mulig å gjøre tilpasninger lokalt.

- Det vil også være behov for å kombinere skoleundervisning med hjemmeundervisning fremover, påpeker hun.

- Noen må kanskje bruke andre lokaler, ha mer uteskole, eller bytte på hvem som er på skolen og ikke.