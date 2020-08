Regjeringens pressekonferansen om skole- og studiestart i koronatider

Statsrådene Bent Høie, Guri Melby og Henrik Asheim holder pressekonferanse i forbindelse med skole- og studiestart.

MARMORHALLEN, OSLO (Nettavisen): Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) advarer om at dersom smitten øker mye, vil landet måtte bli stengt ned på nytt.

- Det ser ut som unge i 20-årene har glemt reglene litt mer og litt oftere enn andre, sier Høie under pressekonferansen.

Følg pressekonferansen i videovinduet øverst fra klokka 16.00!

- Hvis smitten øker mye må vi stenge landet igjen, sier han videre.

Videre sier helse- og omsorgsministeren at det ikke er noen unge som ønsker å spre smitte.

- Men jeg tror mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det, og dermed sprer det uten å ville det.

KRAFTIG ADVARSEL: Helseminister Bent Høie snakket direkte til unge: - Det handler om liv og død, sa Høie på regjeringens korona-pressekonferanse 11. august. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Ifølge Høie blir stadig flere i 20-årene smittet.

- Mange blir smittet på fuktige fester med alt for mange folk og alt for få meter, sier han.

- Vi kan forvente påbud om munnbind fredag, opplyser Høie.

- Bruk de skarpe hodene deres

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) oppfordrer alle til å holde avstand, vaske hendene, ikke samles mer enn 20 personer, og teste seg ved mistanke om smitte.

- For de nye studentene må de passe på å nyte studietiden. Den er for de fleste over flere år, og mye mer enn bare den fadderuken vi står i nå. Bruk den skarpe hodene først til smittevern, og så på utdanningen deres, og få så gode karakterer som mulig, sier han.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsikrer om at hele skoleklasser kan være samlet når skolene starter igjen.

- Alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med mest mulig vanlige skoledager. Barnehager skal ha så normale åpningstider som mulig, sier hun.

Fremdeles lave smittetall

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold opplyser at det fremdeles er lave smittetall på nasjonalt nivå.

- Med tanke på ukestallene er vi på nivå med slutten av april og begynnelsen av mai. Det har også vært en økning i antall registrerte utbrudd. Disse er knyttet til importsmitte, og sosiale sammenkomster. Det forklarer en del av stigningen i smittetallene, og vi ser det særlig hos unge voksne, sier hun.

- Skolestart vil bli gjennomført som planlagt, sier Vold videre.

Avdelingsdirektøren opplyser at i tiltaksplanen laget for skoler og barnehager er nivået nå gult, noe som betyr at fulle klasser kan være sammen, men at klassene skal ha begrenset kontakt seg i mellom.

- Dersom det blir en økning i smitte kan det være aktuelt å gå over til rødt nivå, men da vil skolene fortsatt være åpne, sier hun.

Vold opplyser at de anbefaler skolene til å bruke de nye hilsemetodene under skolestart i år, noe som betyr at man ikke skal håndhilse.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er også til stede.