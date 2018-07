Regn til helgen på Østlandet - resten av landet får fint vær

Meteorologene melder om fortsatt fint vær på Østlandet denne uken, men fra fredag og over helgen vil vi få byger.

Meteorologene melder mandag morgen på Twitter at vi kan vente oss nedbør i de fleste deler av Norge første del av uka - unntatt på Østlandet.

- God mandag! Første del av uka byr på litt nedbør i de fleste deler av #Norge ... Bortsett fra i øst, hvor det tørre været fortsetter!, skriver de.

Men på fredag snur det, ifølge Meteorolog Eldbjørg Moxnes. Hun sier til Nettavisen at vi får byger fra fredag av på Østlandet.

- Men det blir ikke kaldt. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader, kanskje mer, sier hun til Nettavisen og legger til:

- Fra fredag og over helgen vil vi byger med fare for torden, samt noe variasjon fra byger til kraftige byger på Østlandet.

Frem til fredag kommer det til å fortsatt være tørt østafjells med temperaturer over 30 grader enkelte steder.

Befinner du deg #Østafjells og venter på nedbør? Se hit❕ Det er fra 40% til 80% sannsynlighet for at det blir en del kraftige regnbyger til helgen. Kartene viser områdene med størst sjanse for nedbør i grønt. Vi venter i spenning på nye prognoser de kommende dagene 🤓 pic.twitter.com/V82cOtKxJi — Meteorologene (@Meteorologene) 23. juli 2018

Regn på Norway Cup

I resten av landet vil det være spredt nedbør frem til torsdag.

- Fra torsdag og over helgen blir det varmere og stigende temperaturer i nord, sier hun.

Verdens største fotballturnering for unge sparkes i gang lørdag, og den rekordvarme sommeren har ført til tørre gressmatter på Ekebergsletta.

Gressmattene på Ekebergløkka er blitt så harde og tørre at arrangørene måtte be Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat om hjelp til vanning av gresset.

Nå kan arrangørene få hjelp av værgudene.

– Det er fortsatt et stykke fram, men lørdag er det varslet kraftige regn- og tordenbyger i Oslo. Det har vært såpass lang tørke denne sommeren at det vil være gunstig for noen, men for dem som ønsker seg en sommerhelg, kan det bli veldig vått, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

50 ulike nasjoner

For andre år på rad deltar et nordkoreansk lag i Norway Cup etter at et strålende nordkoreansk jentelag vant finalen i fjor. Til sammen 30.000 barn i 1.900 lag fra 50 ulike nasjoner deltar når verdens største fotballturnering for unge, sparkes i gang lørdag.

Rundt 900 kamper vil bli TV-overført enten via strømme-TV eller tradisjonell TV. Aldri før har det blitt vist så mange kamper. Dermed er det stor mulighet til å se sine håpefulle i aksjon fra Norway Cup.

– Det er ikke bare viktig for Norway Cup å være synlige på strømmetjenester og sosiale medier, men det er også viktig for både Oslo by og Norge. Det er viktig at vi får vist fram idrettsgleden og verdiene vi har i Norge, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup til NTB.

31 dager med over 30 grader

Lørdag var vi på dag nummer 31 med målte temperaturer på over 30 grader. Til uka blir det gode temperaturer stort sett i hele landet, men muligheter for byger både i nord og vest.

– Kollegaen jeg tok over for i dag sa at det kommer til å være over 30 grader et eller annet sted hver dag hele uka, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Marit Berger.

Sør-Norge får rød måne

Til helgen får for øvrig de som befinner seg i Sør-Norge også oppleve en blodmåne – en total måneformørkelse.

Det vil si at sollyset som treffer ytterkantene av jorden, reflekteres av større partikler i atmosfæren, som reflekterer lyset inn på «baksiden» av jorden, skriver NTB.

Det røde lyset fra sola kastes tilbake på jorden, slik at vi opplever månen som rød.

Se Tweets fra Meteorologene her:

God mandag! Første del av uka byr på litt nedbør i de fleste deler av #Norge 🌧️ ... Bortsett fra i øst, hvor det tørre været fortsetter! pic.twitter.com/5MBjgnTzcH — Meteorologene (@Meteorologene) 23. juli 2018

Om du har vært i #SørNorge i sommer har du hatt muligheten til å planlegge utendørsaktiviteter i lang tid på forhånd - uten å måtte tenke på været ☀️ Men hvorfor har det vært så stabilt? Les klimaforskerens forklaring: https://t.co/DBOnHOIneX pic.twitter.com/srFoCtDZMF — Meteorologene (@Meteorologene) 23. juli 2018

Har du noen gang stått under en sky og tenkt over hvordan det ville vært om alt vannet i skyen bare falt rett ned i ett plask? 💦 Og ... hvorfor skjer ikke det, egentlig? Les svaret på #yr.no: https://t.co/EaZkKB8JLM pic.twitter.com/eojYrkIlS1 — Meteorologene (@Meteorologene) 22. juli 2018

