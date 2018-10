Reidar Gabler: – Dette er veldig stort

Den norske offisielle unnskyldningen til de såkalte tyskerjentene betyr svært mye for Reidar Gabler, som ble sendt til Tyskland sammen med moren etter krigen.

– Vi måtte bare komme. Dette er helt utrolig, sa Gabler da han og kona Marit møtte statsminister Erna Solberg (H) før hun onsdag framførte statens offisielle unnskyldning til flere titusener av kvinner som hadde forhold til menn som var i tysk tjeneste under andre verdenskrig.

Gabler forteller at det til tider har vært tøft å hele tiden bli minnet om sin egen bakgrunn. Men det verste var at det gikk ut over hans egen lille sønn som han fikk etter at han hadde flyttet tilbake til Norge i voksen alder.

– Det gikk ut over ungene våre, som ble kalt tyskerunger og nazister, sier han.

Kona Marit kunne fortelle Solberg at sønnen, som er født i 1970, kom hjem fra barnehagen da han var tre år gammel og spurte om han var tyskerunge.

Født i interneringsleir

Reidar Gabler ble født i en interneringsleir i Norge rett etter krigen. Like etter ble han og moren Else satt på et skip og sendt til Tyskland. I likhet med andre som hadde giftet seg med tyske soldater, ble hun fratatt sitt norske statsborgerskap. Hun fikk aldri igjen bosette seg i Norge, men ti år senere hadde familien endelig råd til å dra på ferie og besøke sin norske familie. Reidar Gabler husker imidlertid at alle de andre barna forsvant fra gata da de kom ut for å leke.

Som 21-åring bestemte han seg for å flytte tilbake til Norge.

– Da jeg bestemte meg for å reise hjem, ble mor veldig glad, sier han.

-Tegn fra Gud

Ifølge Reidar Gabler ble han minnet om fortiden sin i mange år ennå. Ikke minst reagerte familien til Marit sterkt da de to ville gifte seg. Faren hadde vært engasjert i motstandsbevegelsen under krigen, noe også Reidars onkler hadde vært.

Først etter at de hadde vært forlovet i halvannet år, kom faren med en slags anerkjennelse av at datteren skulle gifte seg med en «tyskerunge»: «Kanskje dette er et tegn fra Gud om at jeg skal slutte å hate», sa faren til datteren.

Mange av kvinnene som unnskyldningen er rettet mot, er i dag døde. Hvor mange som fortsatt lever, er uvisst. En av dem, en kvinne på snart 95 år, våget imidlertid ikke å komme for personlig å ta imot den norske unnskyldningen.

– Hun turde ikke å komme i frykt for konsekvensene det kunne fått for henne og familien, sier filmskaper og journalist Lena-Kristin Kalle til NTB.

Arkiver fortsatt lukket

– Det er ingen annen gruppe som skal motta en unnskyldning fra myndighetene, men som ikke tør å komme, mener Kalle, som nå er spent på hva regjeringen vil gjøre videre. Ikke minst mener hun det er på høy tid at myndighetene gir innsyn i statens arkiver over hvordan myndighetene behandlet tyskerjentene.

Reidar Gabler mener også at unnskyldningen kommer altfor sent.

– Det var stort å høre unnskyldningen fra statsministeren. At noen var voksne nok til å ta opp denne saken. Men det har tatt altfor lang tid. Mange av dem det gjelder, er jo borte, sier Reidar Gabler til NTB.

(©NTB)

Mest sett siste uken