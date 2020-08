Reiseråd: Flere land kan bli strøket fra Norges liste denne uka

Smitteutviklingen i flere europeiske land gjør at norske reiseråd igjen må oppdateres.

Lørdag ble Belgia plassert på rød liste for norske reiseråd, og flere land er ventet å følge etter denne uka. Endringer av norske reiseråd og fjerning av flere land fra grønn liste kan komme når som helst. Land som passerer 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene må regne med raskt å bli fjernet fra lista.

Folkehelseinstituttet varslet mandag at de anbefaler at Sveits og Tsjekkia fjernet fra lista og at Polen vurderes.

Les også: Høie: - Vi har kommet i en situasjon hvor vi må stramme inn på ny

Frankrike har også vært med i vurderingen. Tirsdag melder NRK at Frankrike nå har 21,7 koronasmittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og dermed er over grensa for innreisekarantene til Norge.

- Gjør fortløpende vurderinger

- Vi gjør fortløpende vurderinger, og når vi ser utvikling i land som overskrider verdien og vi mener det er grunn til å innføre karanteneplikt og fraråde reiser, så gjør vi det, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen fredag.

Da ble Tsjekkia, Sveits, Østerrike og Frankrike nevnt som land som raskt kan bli plassert på rød liste.

Slike endringer fra grønt til rødt kan komme når som helste, bekreftet Vold.

Østerrike, Sveits, Polen, Tsjekkia og Frankrike har vært i søkelyset med tanke på norske reiseråd og endret status fra grønt til rødt. Det er ventet oppdaterte reiseråd denne uka. Grafen viser smitteutviklingen (nye bekreftede smittetilfeller per dag) med tall fra Our World in Data, sist oppdatert 3. august. Foto: (Our World in Data)

Med 3376 nye koronasmittede i løpet av de tre siste dagene, har landet hatt 14.541 nye smittetilfeller over de siste to ukene, ifølge NRKs utregning.

Ifølge tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC mandag hadde Frankrike 19,8 tilfeller. Nye tall er ventet i løpet av dagen tirsdag.

Vil ta ut Sveits og Tsjekkia

På pressekonferansen om koronasituasjonen mandag sa avdelingsdirektør Line Vold at de vil anbefale at Sveits og Tsjekkia havner på rød liste, mens Polen kan havne i samme kategori i løpet av uka.

- Vi gjør annenhver uke vurdering av land i EU, EØS og Schengen. Situasjonen er omtrent som den var for 14 dager siden, men det er stigende smitte i flere land. Sveits og Tsjekkia har såpass høye tall at vi tilrår at de blir røde. Polen kan bli rødt i slutten av uka, sa Vold.

Tallene fra Johns Hopkins University tirsdag viser 225.198 smittetilfeller så langt i Frankrike og 30.268 koronarelaterte dødsfall.