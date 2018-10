Reiseregningskandalen: - Dette ville vært avskjedsgrunn

- Det Keshvari har gjort ville vært avskjedsgrunn etter arbeidsmiljøloven, sier arbeidsrettsadvokat Trond Stang i advokatfirmaet Schjødt.

Mazyar Keshvari (Frp) har ifølge Aftenposten levert en rekke udokumenterte reiseregninger på til sammen 290.000 kroner. Som følge av avsløringen har Keshvari tatt ut sykemelding med virkning fra 9. oktober.

Siv Jensens stedfortreder

Stang mener at dersom det er slik at Keshvari har innlevert reiseregninger og fått utbetalt godtgjørelser han ikke har krav på fra arbeidsgiveren, ville det være en avskjedsgrunn etter arbeidsmiljølovens regler.

Advokat Trond Stang i advokatfirmaet Schjødt.

Men ettersom Frp-politikeren møter på Stortinget, kompliseres ting.

- Det å være stortingsrepresentant er et verv, og man kan derfor ikke avskjedige med bakgrunn i arbeidsmiljølovens regler, sier arbeidsretts-eksperten.

Til Nettavisen sier Stang at det er både straffbart og etisk forkastelig å skrive reiseregninger som «antageligvis er falske».

- Det er en trist sak for en markert og fargerik politiker som Keshvari, som nå setter sin politiske karrière på spill.

- Kjempebelastning

- Hva tenker du om at det er tatt ut en sykemelding i en sak hvor det i andre tilfeller ville vært snakk om grunnlag for avskjedigelse?

- Jeg har forståelse for at en person er ganske langt nede når en slik sak kommer frem. Det at han nå har tatt ut en sykemelding er et forhold som er gjort på grunnlag av legens vurdering om han er i en slik tilstand som tilsier at han kan sykemeldes. Men det er slik at arbeidstakers beskrivelser om hvordan han/hun har det, er en del av det legen gjør en vurdering av. Dette blir da et forhold mellom de to og Nav, sier Stang.

Stang poengterer uansett at det følger av regelverket at uoverensstemmelser, diskusjoner og lignende på arbeidsplassen ikke i seg selv er et grunnlag for sykemelding.

- Men det er klart at dette er en kjempebelastning for mannen og at han har gjort noe særdeles dumt. Det kan på denne måten være grunnlag for sykemelding over tid, avslutter han med.

Var i Oslo

Aftenposten kan dokumentere at Keshvari har vært i hjembyen Oslo, samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner. Han skal også ha levert krav på til sammen 116.000 kroner for reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder bestrider at han har vært på besøk.

Advokat Arve Lønnum sier på vegne av Frp-politikeren at han innser det han har gjort er uakseptabelt og er svært preget av dette.

- Over noe tid har livssituasjonen hans vært vanskelig og svært krevende av en rekke årsaker jeg ikke kan gå inn på. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor det kunne gå så galt og at han kommer til å skjerme seg selv og familien og ikke gi noen intervjuer, skriver advokat Lønnum.

