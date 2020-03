Reiseselskapets festbåt får folk til å rase

- Ikke la dem komme i land, sier én i kommentarfeltet.

En video publisert på Facebook 16. mars av STS Travel viser vill festing på cruise i Nassau, Bahamas, ifølge Business Insider.

Festen fant sted dagen etter det første dødsfallet var registrert på øya, med 250 deltakere.

Tidligere denne uken advarte amerikanske myndigheter mot at flere enn ti personer samles og anmodet alle om å holde avstand.

Begrenset adgang fra 500 til 250

De fleste om bord var amerikanske statsborgere.

Visepresident Jake Jacobsen i STS Travel sier til avisen at kun 20 prosent av deres kunder, de fleste i alderen 20 til 23 år, hadde avlyst sine reiser etter at WHO slo fast at konoraviruset er en global pandemi.

Ifølge Jacobsen var antall festdeltakere redusert fra 500 til 250 av hensyn til korona-situasjonen og studentene er nå på vei hjem til USA.

Skarpe reaksjoner

18. mars ble videoen fjernet fra Facebook.

Der hagler det med reaksjoner over uansvarlige studenter og reiseselskapet på Facebook-siden til Business Insider.

Her er et lite knippe:

«Selvfølgelig kan de ikke betale lånene sine. De bruker opp pengene på cruise.»



«Forhåpentligvis fører denne artikkelen til å sette STS Travel ut av konkurranse.»

«De unge bryr seg ikke. De ser bare på det som en forkjølelse.»

«Bra for dem. Kos dere! Ikke lev i frykt!»

«Bare behandle det som et cruise-skip, og ikke la dem komme i land.»

Trump: - Jeg er en krigspresident

USAs president Donald Trump sa onsdag at han innfører unntakslover som gir ham utvidet myndighet over privat sektor.

Loven han baserer seg på, er en sjeldent brukt lov fra Koreakrigen som gir presidenten myndighet til å tvinge privat sektor til å lage produkter som trengs for den nasjonale sikkerheten.

På Twitter skrev han at USA nå er i krig mot en usynlig fiende, og at han er en «krigstidspresident» i forbindelse med koronaviruskrisen.

Loven gir ham mulighet til å beordre privat sektor til å produsere produkter det er behov for og kritisk mangel på, som ansiktsmasker, ventilatorer og andre varer.