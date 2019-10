Reiulf Steen mente det ville være en katastrofe om Jonas Gahr Støre ble Ap-leder

Tidligere Ap-leder Reiulf Steen var skeptisk til Jonas Gahr Støre allerede da han var statssekretær ved Statsministerens kontor i år 2000. Da Støre ble partileder, var Steen uforsonlig.

Tidligere Ap-leder Reiulf Steen var skeptisk til Jonas Gahr Støre allerede da han var statssekretær ved Statsministerens kontor i år 2000. Da Støre ble partileder, var Steen uforsonlig. Det skriver NRK mandag.

Opplysningene er hentet fra biografien «Reiulf Steen. Historien, triumfene og tragediene» skrevet av historiker og forfatter Hans Olav Lahlum.

Les også: Ny bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen

I boken står det at Steen så Støre som en representant for en ny klasse som var fjernt fra både Arbeiderpartiets grunnfjell og de fleste som bodde i Norge ved årtusenskiftet, skriver NRK.

Til venner sa den tidligere Ap-lederen at han fryktet for partiets fremtid dersom Støre skulle bli partileder. Da det gikk mot at Støre ville bli valgt til partileder under Arbeiderpartiets landsmøte i 2014, skal Steen ha kommet med følgende kommentar:

– Det vil være en katastrofe.