Rekord for Rødt på TV 2-måling

Det radikale venstrepartiet Rødt får 5,4 prosent på april-målingen til TV 2. Det er en framgang på 1,9 prosentpoeng siden mars og ny rekord for partiet.

– Dette er historisk bra. Blir det sånn til valget, skal Støre få kjørt seg, for å si det sånn, sier Rødt-leder og partiets eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til TV 2.

Også SV kan notere seg for en solid framgang på 2,1 prosent til 8,7 som er den høyeste oppslutningen for partiet på nesten ni år.

Samtidig faller både Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen på målingen Kantar TNS har laget for TV 2. Det gjør at partiene til venstre igjen har flertall på Stortinget, men med en knapp margin på 86 mandater mot de borgerliges 83.

Venstre får 2,8 prosent (-2,1) og Kristelig Folkeparti får 3,7 prosent (-0,8).

Fremskrittspartiet er målingens vinner og får en oppslutning på 16,2 prosent, en fremgang på hele 5,3 prosentpoeng fra målingen i mars. Høyre får 26,4 prosent, en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng. Til tross for dette er Høyre større enn Arbeiderpartiet som får 24,1 prosent (+0,6).

Senterpartiet er taperen på målingen. Bare 9 prosent av de spurte sier de vil stemme på partiet, noe som er et fall på 3,1 prosentpoeng siden mars. Dette er den laveste oppslutningen for partiet siden januar 2017.

Bakgrunnstallene viser at både Rødt og SV henter over 70.000 tidligere Ap-velgere. KrF på sin side mister klart flest velgere til partiene på borgerlig side.

Feilmarginen på målingen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng og størst for de største partiene.

