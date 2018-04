Rekordhøy medlemsvekst i Rødt

Har fått 887 innmeldinger siden mistillitsforslaget mot Listhaug. Partiet har aldri hatt flere medlemmer.

- Vi har fått 887 innmeldinger siden mistillitsforslaget 14. mars. Det har økt enda mer med ACER-debatten i Stortinget. Det er helt enormt, sier Benedikte Pryneid Hansen, partisektretær i Rødt, til Nettavisen.

Rødt markerte seg kraftig politisk de siste to ukene av måneden som gikk, og partiet ligger nå an til å øke antallet medlemmer med 23 prosent i løpet av mars.

Partiet har aldri tidligere hatt like mange medlemmer som de har nå og heller aldri tidligere opplevd en tilsvarende medlemsvekst over en så kort periode.

- Kjempeviktig sak

14. mars fremmet Rødts eneste stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, mistillitsforslag mot den omstridte justisministeren Sylvi Listhaug.

Det endte som kjent med at Listhaug måtte trekke seg en uke senere. Moxnes har omtalt Listhaugs avgang som Rødts største seier på Stortinget så langt.

- Saken har vært kjempeviktig for Rødt og gjør at vi blir lagt merke til. Flere får øyene opp for partiet vårt og folk ønsker seg en utfordrer i det politiske landskapet. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger de siste ukene, sier Hansen.

Rødt har også markert seg som en tydelig kritisk stemme mot ACER og de tok til orde for folkeavstemning om den omstridte EU-energimarkedspakken. Dette fikk imidlertid ikke partiet flertall for.

I stedet ble Acer vedtatt med stemmene til regjerningspartiene Høyre, Venstre og Frp, samt Ap og MDG.

- Dette var en sak også industrien og fagbevegelsen var imot og vi viste at dette var en viktig sak, selv om vi ikke fikk vant denne kampen, sier Hansen.

Vil doble antall folkevalgte

Rødt har fått 965 innmeldinger fra 1. mars, hvorav 887 altså kom etter mistillitsforslaget mot Listhaug 14 dager senere. På samme tidspunkt har Rødt fått 12 utmeldinger, ingen knyttet til Listhaug-saken.

Pr 1. mars hadde partiet 4.400 betalende medlemmer, noe som vil si at partiet ligger an til øke medlemsmasse med 23 prosent hvis alle betaler medlemskontingenten. Så langt har rundt 500 av de nyinnmeldte betalt.

- Vi har vokst veldig mye de siste to-tre årene og har et godt utgangspunkt før kommune- og fylkesvalget i 2019. Vi har omlag hundre folkevalgte og det bør vi klare å doble i hver fall, sier Hansen.

Medlemsmassen i Rødt har vokst jevnt og trutt siden partiet ble stiftet i 2007. Partiet hadde da 1617 medlemmer, noe som steg til 3000 i 2016.

De siste månedene har også Rødt har økt oppslutningen på meningsmålingene. Partiet var sperregrensen på en meningsmåling i forrige uke.

Også andre partier har opplevd medlemsvekst den siste tiden.

Også Frp-vekst

Frp har fått 3.400 nye medlemmer i dagene rundt avgangen til Listhaug.

Partileder Siv Jensen mener det rekordstore antallet nye medlemmer er en tydelig beskjed om støtte til Frp.

– Medlemmer oppgir ikke årsaken til at de melder seg inn, men det er naturlig å koble det høye antallet nye medlemmer med situasjonen rundt Sylvi Listhaug og debatten om norsk innvandringspolitikk, sa Jensen til NTB.

