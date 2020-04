Aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150.000 personer søkt studieplass via Samordna opptak. I tillegg har hver fjerde søker helsefag som førstevalg.

150.784 personer har per 16. april 2020 søkt opptak til universiteter og høgskoler via Samordna opptak.

Det betyr at omtrent 12.000 flere har søkt kontra 2019, samt en økning på 8,7 prosent.

Att på til har over 9.400 søkt seg til fagskolene.

- Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er ingen unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på regjeringens nettsider.

Historiefag, IKT og sykepleier øker

Det er en markant økning i søkere til flere studier. Den største økningen har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

Fakta Fakta om årets søkertall til høyere utdanning ↓ 150.784 har søkt studieplass via Samordna opptak til høgskoler og universiteter i år.

Det er en økning på litt over 12.000 fra i fjor (8,7 prosent).

Det er totalt 40,7 prosent mannlige søkere og 59,3 prosent kvinnelige søkere. Dette er stabilt sammenlignet med 2019 hvor det var 40,8 prosent mannlige søkere og 59,2 prosent kvinnelige søkere.

Totalt finnes det 58. 513 studieplasser.

Søkere kan velge mellom 1.303 studier ved 27 universiteter og høgskoler.

Søkernes alder varierer fra 18–87.

Over halvparten av søkerne er 22 år eller yngre.

Det er en økning i alle aldersgrupper, størst prosentvis økning ser vi hos søkere i midten av 20-årene

Det er en økning på over 10 prosent på dem som kommer rett fra videregående skole.

9. 432 søkere har søkt studieplass til fagskoler via Samordna opptak i år.

Søkere kan velge mellom 353 studier ved 30 fagskoler

Totalt finnes det 9.704 studieplasser

Det er totalt 68,2 prosent mannlige søkere og 31,8 prosent kvinnelig søkere

29,1 prosent av søkerne er 18–23 år, 27,7 prosent er 24–29 år og 43 prosent er 30 år eller eldre.

83,6 prosent av alle søkerne har teknologiske fag og helsefag som sitt førstevalg. 60,7 prosent til teknologiske fag og 22,9 prosent til helsefag.

61,4 prosent søker seg til deltidsstudier (5 792 søkere).

58,5 prosent søker seg til læresteder i hjemstedsfylket

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent. Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

Færre vil bli lærere

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019: Fra 30.560 til 30.176 søkere.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier Asheim.

– En god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv. Koronakrisen har virkelig vist fram læreryrket. Klasserommet har blitt flyttet fra skolen til hjemmet og jeg er vanvittig imponert. I fremtiden trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år, sier Asheim.

Fagskoler med for første gang

I år tar 30 fagskoler del i det samordnede opptaket. De tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som ofte er mulig å kombinere med jobb. I år er det over 9400 søkere fordelt på 353 studier.

– Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover, sier Asheim.

– Vi vet fra både Arbeidsgiverundersøkelsen og NHOs kompetansebarometer at fagskoleutdannede er etterspurt. Regjeringen vil derfor fortsette å satse på høyere yrkesfaglig utdanning, slik at Norge får de fagfolkene vi trenger i fremtiden.

