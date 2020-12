Rekordmye råkjøring og ruskjøring i 2020

Aldri før har så mange blitt tatt for råkjøring og ruskjøring som i 2020. En av årsakene kan være bruken av hjemmekontor, sier sjef for Utrykningspolitiet.

– Mange har hatt hjemmekontor og kanskje hatt større tilbøyelighet til å drikke alkohol. Og kanskje også sette seg i bilen dagen etter at de har drukket, sier UP-sjef Steven Hasseldal til P4-nyhetene.

Les også: Kjent artist dømt til ubetinget fengsel etter råkjøring

I fjor ble 3.212 bilister anmeldt for ruskjøring i Norge, 14 prosent flere enn i året før. Og i år ser antall ruskjørere som blir tatt, ut til å øke igjen. I utgangen av november var 150 flere tatt enn på samme tid i fjor, selv om det av smittevernhensyn har vært færre ruskontroller enn vanlig.

Samtidig er flere tatt for å kjøre for fort. I slutten av november var 105.000 tatt for råkjøring, mot 94.000 på samme tid i fjor.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre