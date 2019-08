Rektor på Oslo Vest: - Ja, jeg har elever som kommer sultne på skolen

På beste vest lever over 1000 barn under fattigdomsgrensen. Gratis skolemat er kjærkomment.

MAJORSTUEN SKOLE (Nettavisen): Oslo Ap lanserte tirsdag sitt valgløfte til 80.000 barn på skoler i Oslo: Gratis skolemat.

Ordningen skal rulles ut de neste fire årene, og vil koste 300 millioner per år, ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

- Spent på om det fører til økt læring

8b på Majorstuen skole på Oslo Vest er med på et to-årig pilotprosjekt, noe rektor Marianne Mette Stenberg er positiv til:

- Jeg synes det er en veldig spennende ordning. Jeg er spent på om det fører til økt læring, sier hun til Nettavisen.

Og én ting er hun sikker på:

- Jeg ser det fører til økt trivsel: De spiser og koser seg og har det fint sammen.

Ost eller skinke? Valget er fritt! Foto: Heidi Schei Lilleås

Hun leder en skole med 960 elever, som er en av de største i Oslo. Elevene hennes har svært ulik bakgrunn:

- Her er det mange ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer og svært ulik økonomisk bakgrunn. Å binde dem sammen om et felles måltid, er en god ting, mener hun.

Et knippe elever i 8b på Majorstuen skole forsyner seg med knallrøde epler og forteller at de spiser mer usunt hvis de kjøper mat i skolefri. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Ja, jeg har elever som kommer sultne på skolen

- Bydel Frogner er også kjent for å være en fasjonabel bydel på Oslos vestkant. Hva vet du om hvor mange som lever under fattigdomsgrensen?

- I vinter hørte jeg at bydel Frogner, som med sine 60.000 innbyggere er Oslos største, hadde over 1000 barn som lever under fattigdomsgrensen.

- Opplever du at du har elever som kommer sultne på skolen?

- Jeg gjør dessverre det, ja.

Stenberg sier de vil fortsette med dette så lenge de blir bevilget penger slik at en dedikert person kan følge opp ordningen.

- Det er elevene selv som smører, lager og rydder, forteller hun.

Majorstuen skole har 960 elever og er en av Oslos største skoler. Elevene har svært ulik bakgrunn, ifølge rektor Marianne Mette Stenberg. Foto: Heidi Schei Lilleås

- 300 millioner kroner årlig

- Raymond Johansen, hva har du lovet i dag?

- Majorstuen skole er allerede med på en forsøksordning og har prøvd dette i noen måneder. I løpet av de neste fire årene skal vi innføre et gratis skolemåltid til alle elever i 1. til 12. klasse i Oslo, altså 80.000 elever, sier Johansen

til Nettavisen.

Se intervjuet med Raymond her!

- Hvor mye vil dette koste?

- Når det er ferdig rullet ut, vil det koste cirka 300 millioner kroner årlig, så det er et betydelig løft. Vi gjør det for at elevene skal bli enda bedre rustet til å lære, og så er det bra for helsen, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir tatt imot av rektor Marianne Mette Stenberg. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hvor vil du ta pengene fra?

- Vi tar de pengene som vi har. Politikk handler om å prioritere. Oslo kommune har et budsjett på 73 milliarder kroner. Vi gikk til valg i forrige periode på å ha 200 flere lærere og gratis AKS. Det har vi levert på, og det skal vi klare nå også.