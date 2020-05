Remdesivir godkjent som koronabehandling i USA

Godkjent etter lovende resultater.

Det eksperimentelle legemiddelet Remdesivir har fått hastegodkjenning fra amerikanske helsemyndigheter til bruk på de alvorligst syke covid-19-pasientene.

Legemiddelet har i forsøk vist seg å kunne hjelpe covid-19-pasienter, men de store studiene er ennå ikke i mål.

The Food and Drug Administration hastebehandlet godkjenningen, som var klar fredag og ble kunngjort av president Donald Trump i Det hvite hus.

Det skjer etter at foreløpige resultater fra en statlig støttet studie i USA viser at Remdesivir, fra det amerikanske legemiddelselskapet Gilead Sciences, korter ned sykdomsforløpet med 31 prosent, eller i gjennomsnitt fire dager, for covid-19-pasienter på sykehus.

1.063 pasienter har deltatt i studien. Studien omfatter også en kontrollgruppe som ikke fikk legemiddelet.

De som fikk legemiddelet, kunne forlate sykehuset etter 11 dager i gjennomsnitt, sammenlignet med 15 dager for kontrollgruppen.

USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci sier at Remdesivir kan bli ny standardbehandling for alvorlig syke covid-19-pasienter. Det er ikke blitt testet på pasienter som har mildere sykdomsforløp.

Remdesivir ble i sin tid utviklet som legemiddel for å behandle ebolapasienter, men viste ikke positiv effekt.

FDA har fra før gitt hastegodkjenning til bruk av malariamedikamentet hydroksyklorokin etter at Trump gjentatte ganger har trukket det fram som en mulig behandling for covid-19-pasienter. Enkelte studier tyder imidlertid på at dødsraten øker med bruk av dette legemiddelet, og noen endelige konklusjoner om effektiviteten er ikke blitt trukket. (©NTB)

