Rent toryflertall og brexit i sikte: – Tror folk er genuint lei

Boris Johnson har sikret seg soleklart flertall i det britiske Parlamentet, og brexit-målstreken er nærmere enn noen gang, men mye gjenstår før han kan krysse.

– Dette er ikke slutten, og ikke begynnelsen på slutten. Dette er kanskje bare starten på begynnelsen av slutten, sier Per Edgar Kokkvold, Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund til NTB tidlig fredag morgen.

De konservative har gjort et brakvalg og kan ha sikret seg rundt 360 av de 650 plassene i Underhuset.

Labour gjør på sin side et svært dårlig valg med rundt 200 mandater. Partileder Jeremy Corbyn varslet sin avgang etter en dyster prognose som ble bekreftet da resultatene tikket inn.

– Det er kanskje det som har overrasket meg mest. At mange av dem som var uenige, nå likevel har stemt konservativt og for brexit, sier Kokkvold.

– Jeg tror man er genuint lei. Det er en lærepenge også for Labour.

Skilsmisse innen året er omme

Med Parlamentet i sin hule hånd kan Johnson nå få igjennom den omdiskuterte skilsmisseavtalen med EU innen året er omme, mener Kokkvold.

Ifølge BBC skal avtalen legges fram for Underhuset allerede neste fredag.

Deretter venter en overgangsperiode som vil vare til 31. desember 2020. Kokkvold mener imidlertid det er store muligheter for at Johnson må be EU om en ny utsettelse.

– Man blir integrert etter over 40 års medlemskap, og det er ikke helt borti veggene å si at å komme ut av EU nesten er like vanskelig som å få egget ut av kaken, etter at kaken er bakt.

Han får støtte av Storbritannia-ekspert og NTNU-professor Kristian Steinnes:

– De har framforhandlet en skilsmisseavtale, men hva slags framtidig forhold det blir mellom Storbritannia og EU er ennå ikke avklart. Disse forhandlingene blir minst like vanskelige som brexit-forhandlingene, sier han til VG.

Også i Brussel mener Kokkvold at tonen etter 3,5 år med brexit-kaos er en annen.

– Dette har jo kostet Brussel også, og det er stadig større utålmodighet der. De viser en helt annen vilje for å få dette unna. Men det blir likevel vanskelig å tenke at Johnson skal klare dette i løpet av 2020.

Historisk seier

Dagens valgseier for Det konservative parti er den fjerde på rad, og omtales av Kokkvold som helt unik.

– I 2020 har de hatt makten i 10 år. Det er en prestasjon av dem å vinne nå, etter en periode med så mye kaos. Det er opplagt at velgerne har gitt Parlamentet og Labour skylden.

Ifølge Kokkvold har misnøyen blant tradisjonelle Labour-velgere vært så stor at partiet har mistet fotfestet i kretser der man tidligere ikke tok seg bryet med å telle stemmene, men heller veide dem.

– De har mistet store deler av sine kjernevelgere i arbeiderklassestrøk, og blitt et parti for den hvite middelklassen i byene.

– En av grunnene til at Corbyn nekter å trekke seg umiddelbart er at han vil ha kontrollen og bygge opp en venstrekandidat som kan ta over. Det blir en intens kamp om hvem som skal arve ruinene. Det er ikke opplagt, og det er ingen åpenbare kandidater.

Mer «spiselig» Johnson

Kokkvold tror Johnson etter valg- og brexit-seier nå vil gjøre seg mer «spiselig» for både det britiske folk og EU-tilhengerne i eget parti, og at vi vil se en statsminister som nærmer seg sentrum.

– Nå har han fått viljen sin. Skilsmissen blir vedtatt, og han kan starte prosessen med et Storbritannia utenfor EU, som også er nært knyttet til kontinentet, sier han.

