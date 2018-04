Reppe: Sandberg tok initiativ til bruk av privat epostadresse

Det var fiskeriminister Per Sandberg (Frp) som foreslo at sensitiv informasjon skulle sendes på hans private epost, sa lobbyist Frode Reppe i retten onsdag.

– Jeg ba aldri om å få epostadressen til Sandberg. Det var ikke jeg som valgte kjøkkenveien. Sandberg ville ha sensitiv informasjon på det viset. Det kan jeg forstå, fortalte Reppe Sør-Trøndelag tingrett ifølge Dagbladet.

Videre sa lakselobbyisten at han ikke tror det er uvanlig at statsråder gir fra seg private eposter:

– Det er jo ikke for ingenting at man vil ha et lobbyregister i Norge.

Torsdag skal Sandberg selv vitne i retten. Fiskeriministeren har så langt ikke villet kommentere opplysningene Dagbladet har viderebrakt fra rettssalen, eller besvart epost fra NTB med spørsmål om de angivelige lekkasjene og hans forestående vitneprov. Men kommunikasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet bekrefter at Sandberg stiller i vitneboksen.

Epostskandalen var et faktum idet Reppe tastet feil da han skulle skrive inn Sandbergs private epostadresse, men kom til å sende flere hemmelige eposter til en svensk navnebror av fiskerministeren. Etter dette mistet den daværende kommunikasjonssjefen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) jobben. Dette førte til at Reppe trakk sin tidligere arbeidsgiver for retten.

Sandbergs partifelle Robert Eriksson, som var statsråd i Høyre/Frp-regjeringen før han måtte gå av og ble toppsjef i nettopp NSL, er Reppes motpart i saken. Han avga partsforklaring onsdag, og sa ifølge IntraFish at han «følte det brant på dassen og at han satt på doringen» da Dagbladet begynte å skrive om epostene som var kommet på avveie.

(©NTB)

Mest sett siste uken