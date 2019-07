Republikanere bryter tausheten og kritiserer Trump for Twitter-utfall

Den eneste svarte republikaneren i Senatet kritiserer president Donald Trump for Twitter-meldingene rettet mot fire fargede kongresskvinner fra Demokratene.

De fleste republikanere har inntil nå forholdt seg tause i kjølvannet av søndagens tvitring, som Demokratene har kalt rasistisk og splittende.

Mandag sluttet flere av Trumps partifeller seg til kritikken, samtidig som presidenten trappet opp sine verbale angrep.

Trump er tilsynelatende helt uanfektet av kritikken, og uttalelsene tolkes som et forsøk på å oppildne egne kjernevelgere, samt skape splid blant politiske motstandere fram mot presidentvalget.

Senator Tim Scott fra South Carolina sier mandag at Trump står bak «uakseptable personangrep og rasemessig støtende språk».

«Rasistiske»

Presidenten ba på Twitter kongresskvinnene om å reise tilbake til de «ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kom fra.

Trump navnga ikke kvinnene, men refererte åpenbart til fire nykommere i Representantenes hus: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. Samtlige er amerikanske statsborgere, tilhører Demokratenes progressive fløy og er skarpe kritikere av Trumps politikk.

Will Hurd, den eneste svarte republikaneren i Representantenes hus, går enda lenger enn Scott og kaller uttalelsene for fremmedfiendtlige og rasistiske i et intervju med CNN.

– Må si unnskyld

Hans kollega Mike Turner er enig i at presidentens uttalelser er rasistiske og sier Trump må be om unnskyldning.

Også de republikanske senatorene Susan Collins og Pat Toomey har nå tatt til motmæle. Collins ber Trump fjerne meldingene, mens Toomey sier de fire kongresskvinnenes statsborgerskap er «like gyldig som mitt eget».

Scott tar til orde for samling.

– Å rette skytset mot den laveste fellesnevneren vil bare splitte nasjonen vår ytterligere, sier republikaneren.

Kritikk fra Canada

Trump har også fått kritikk fra USAs nære allierte Canada og Storbritannia. Statsministrene Justin Trudeau og Theresa May tok mandag avstand fra uttalelsene, og det samme gjorde de konservative britiske statsministerkandidatene Jeremy Hunt og Boris Johnson.

Presidenten har selv sagt at han ikke er bekymret over kritikk, og mandag trappet han opp angrepene ved å si at kongresskvinnene kan forlate USA hvis de «hater landet vårt».

Valgkampstrategi

David Axelrod, som var Barack Obamas sjefstrateg under hans to presidentvalgkamper, knytter Trumps utfall til det kommende valget i 2020.

– Med sine veloverveide, rasistiske utbrudd ønsker Donald Trump å heve profilen til sine målskiver, presse Demokratene til å forsvare dem og gjøre dem til symboler på hele partiet, tvitrer Axelrod.

– Det er en kald, hard strategi, fortsetter han og spår at dette bare er en forsmak på hva vi vil se fram mot valget.

Resolusjon mot Trump

Demokratenes mektige leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har et anstrengt forhold til de fire ferske kongresskvinnene, som står langt til venstre for henne politisk.

Pelosi rykket imidlertid raskt ut til deres forsvar og har bedt Republikanerne støtte en resolusjon som «fordømmer presidentens fremmedfiendtlige Twitter-meldinger og karakteristikk av innvandrere».

– Trumps plan har alltid handlet om å gjøre Amerika hvitt igjen, sa Pelosi.

Ocasio-Cortez, Tlaib og Pressley ble alle født i USA, mens Omar kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn. Tlaib er datter av palestinske innvandrere, mens Pressley er afroamerikaner.

– Trump er tilfreds med å lede Det republikanske parti inn i direkte rasisme, og det bør bekymre alle amerikanere, tvitrer Ocasio-Cortez, som har røtter fra Puerto Rico.

