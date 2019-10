Republikanere stormet riksrett-møte

Republikanere har stormet et lukket riksrett-møte og krever å få bedre innsyn i prosessen mot president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Den svært spesielle hendelsene fant sted onsdag ettermiddag lokal tid i Washington.

Flere republikanere, rundt 30 personer, valgte å storme et lukket møte, hvor demokratene forbereder riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

Matt Gaetz, republikaner og medlem av Representantenes hus, sier til Fox News at de reagerer på de lukkede møtene og at de krever å få bedre innsyn i prosessen mot presidenten.

- Vi vil prøve å komme oss inn der og vi vil prøve å finne ut hva som skjer, på vegne av de millioner av amerikanere som vi representerer og som ønsker å se en Kongress som jobber for dem, og som ikke er besatt av å angripe en president som vi mener ikke har gjort noe som skulle tilsi en riksrett, uttalte Gaetz på en pressekonferanse før de stormet møte.

Slik så det ut onsdag kveld norsk tid, da republikanerne stormet det demokratiske møtet hvor de behandler riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

- Stemmeberettigede medlemmer av Kongressen blir nektet adgang til å se hva som skjer bak disse lukkede dørene hvor de prøver å stille presidenten for riksrett med et ensidig sett med regler, sier Steve Scalise, en annen republikaner, også han medlem av Representantenes hus.

- Det kaller inn vitnene. De lar ikke noen andre kalle inn vitner, sier Scalise.

Da republikanerne stormet møte, var det like før Laura Cooper, som har ansvaret for Ukraina i det amerikanske forsvarsdepartement, skulle forklare seg.

- Vi vil prøve å komme oss inn der og vi vil prøve å finne ut hva som skjer, på vegne av de millioner av amerikanere som vi representerer og som ønsker å se en Kongress som jobber for dem, og som ikke er besatt av å angripe en president som vi mener ikke har gjort noe som skulle tilsi en riksrett, uttalte Matt Gaetz, republikaner og medlem av Representantenes hus, på en pressekonferanse like før de stormet det lukkede møtet. Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP





- Trump krevde gransking mot militær støtte

Fungerende ambassadør Bill Taylor vitnet på tirsdag om at president Donald Trump krevde gransking av en politisk rival for at USA skulle støtte Ukraina militært.

USAs fungerende ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, er et sentralt vitne i riksrettsprosessen mot den amerikanske presidenten. Saken handler om hvorvidt Trump ba Ukraina om tjenester som skulle hjelpe ham politisk på hjemmebane.

Bill Taylor forklarte at Trump forsøkte å holde tilbake militærhjelp til Kiev med mindre den ukrainske presidenten offentlig kunngjorde en etterforskning av det ukrainske naturgasselskapet Burisma. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Bak lukkede dører vitnet Taylor om at Trumps krav om at «alt» Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket seg, inkludert militær støtte, var avhengig av et løfte fra Ukraina om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon.

I en 15-siders åpningsuttalelse som er publisert i flere amerikanske medier, skisserer Taylor en kampanje som ble iscenesatt av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani.

Taylor forklarte at Trump forsøkte å holde tilbake militærhjelp til Kiev med mindre den ukrainske presidenten offentlig kunngjorde en etterforskning av det ukrainske naturgasselskapet Burisma.

Donald Trump har også sammenlignet den pågående riksrettsgranskningen mot han med lynsjing: – Alle republikanere må huske det vi er viter til her – en lynsjing. Men vi vil vinne, skriver han på Twitter. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix (NTB scanpix)

Oppsiktsvekkende forklaring

Flere demokrater som deltok i høringen i Kongressen, beskrev ifølge The New York Times Taylors vitnesbyrd som oppsiktsvekkende. Demokraten Debbie Wasserman Schultz uttalte at det var «en av de mest urovekkende dagene» hun har hatt i Kongressen.

– Det er som om du har et stort puslespill med tusenvis av brikker på et bord. Dette fyller mange brikker i det puslespillet, sa Wasserman Schultz til avisen.

Bakgrunnen for skandalen, som nå har ført til at demokratene i Representantenes hus har innledet riksrettsgranskning av Trump, er at Hunter Biden ble valgt i styret i gasselskapet Burisma, og at Joe Biden presset Ukraina til å kaste en korrupt riksadvokat.

Det hvite hus: En svertekampanje

Taylor fortalte videre at han i Kiev oppdaget at Trump-administrasjonens «uregelmessige» bakkanaler var ledet av presidentens personlige advokat, Rudy Giuliani. Han pekte i forklaringen også på «alarmerende omstendigheter» som truet med å ødelegge USAs forhold til en viktig østeuropeisk alliert.

Vitnemålet til Taylor står i sterk kontrast til de gjentatte påstandene fra Trump og hans republikanske allierte om at det aldri var en direkte kobling som involverte undersøkelser av selskapet Burisma eller andre demokrater.

Det hvite hus kaller vitneforklaringen som en svertekampanje mot president Trump.

– President Trump har ikke gjort noe galt. Dette er en koordinert svertekampanje fra venstreorienterte politikere og radikale ikke-valgte byråkrater som fører krig mot grunnloven, sa pressesekretær i Det hvite hus, Stephanie Grisham, i en uttalelse.

Ambassadør i mai

Taylor var ambassadør til Ukraina under presidentene George W. Bush og Barack Obama fra 2006 til 2009. Før det hadde en rekke diplomatiske poster i Midtøsten, var rådgiver for USAs ambassadør til NATO og jobbet for tidligere senator Bill Bradley. Taylor ble fungerende ambassadør til Ukraina etter at Marie Yovanovitch mistet posten i mai.

Yovanovitch krevde at Det hvite hus' brukte offisielle kanaler når de skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon. Yovanovitch har alt vitnet for Kongressen og hevdet da at Trump presset utenriksdepartementet til å få henne fjernet.

Trump sammenligner riksrettsprosess med lynsjing

Donald Trump har også sammenlignet den pågående riksrettsgranskningen mot han med lynsjing.

– Så en dag, hvis en demokrat blir president og Republikanerne vinner Huset, selv med en liten margin, kan de anklage presidenten, uten en rettferdig prosess eller juridiske rettigheter, skriver Trump på Twitter. Med Huset mener han Representantenes hus.

– Alle republikanere må huske det vi er viter til her – en lynsjing. Men vi vil vinne, legger han til.

Tweeten har fått flere politikere til å reagere. Ved å sammenligne riksrettsprosessen med lynsjing sammenligner Trump også Demokratene for å være en lynsjemobb.

– Vet du hvor mange som ser ut som meg som har blitt lynsjet i løpet av dette landets historie av folk som ser ut som deg. Slett denne tweeten, skriver demokrat og medlem av Representantenes hus Bobby Rush.

Vold og lynsjing i USA utøvd mot afroamerikanere i sørstatene steg i tiden etter den amerikanske borgerkrigen og økte mot slutten av 1800-tallet.

(Nettavisen/NTB)