Republikansk super-pac: - Donald Trump er en fare

Tidligere ansatte i Bush-administrasjonen vender partiets egen president ryggen og vil hindre at han blir gjenvalgt.

Hundrevis av tidligere tjenestefolk som jobbet for president George W. Bush, har dannet en super-pac (politisk aksjonskomité) med sikte på å hindre gjenvalg av Donald Trump.

Super-pac er en politisk støttegruppe som i utgangspunktet er uavhengig, men er likevel løst koblet til en kandidat. Gruppene står gjerne bak negative reklamekampanjer mot motkandidaten.

Gruppen, som består av tidligere regjeringsmedlemmer og høytstående medlemmer av Bush-administrasjonen, vil gå mot eget parti og heller støtte Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i presidentvalget 3. november, melder Reuters.

Gruppen har tatt navnet «43 Alumni for Biden», som henviser til at de er tidligere ansatte av administrasjonen til George W. Bush, som er USAs 43. president.

Gruppen ble offisielt lansert denne uken, og har blant annet opprettet egne Facebook-sider. De har også planer om å komme med egne videouttalelser der innflytelsesrike republikanere vil lovprise og hylle Biden.

I tillegg er planen at de vil jobbe med å mobilisere velgere i de avgjørende vippestatene.

«Country Club»-republikanere

USA-ekspert mener det er grunn til å tro at noen republikanere, som følge av misnøye med Trump, vil gå mot eget parti og heller stemme på Biden.

- Det forhenværende partietablissementet, de såkalte «Country Club»-republikanerne, vil nok gjøre det til en viss grad. Partiets Bush-er, Romney-er, Kasich-er og Colin Powell-er. Dette er moderate, dannede, høflige, internasjonalt orienterte og tradisjonelle konservative, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

Begrepet «Country Club»-republikanerne brukes gjerne om partimedlemmer med høy inntekt og god utdanning fra eliteinstitusjoner. De er gjerne konservative i skattepolitikken, men er mer liberale eller likegyldige overfor sosiale spørsmål som abort og homofile rettigheter.

Mjelde anvender teorien til den innflytelsesrike økonomen og forfatteren Albert Otto Hirschman for å forklare de reelle valgmulighetene misfornøyde republikanere står overfor.

- Ifølge Hirschmans klassiske teori har en utilfreds partiaktivist tre valg: å forlate partiet («exit»), å protestere og å endre partiet innenfra («voice») eller stemme på det videre av gammel vane («loyalty»). Den gamle partigarden har forgjeves forsøkt å kjempe mot Trump siden 2015. Men nå gir mange seg på tap og stemmer heller Biden - de velger «exit», for å si det med Hirschmans ord. Moderate Biden er nærmere dem i både stil og sak, på mange områder, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde er USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter. Foto: Gerhard Flaaten

- Enkeltgrupper kan ikke avgjøre valget

Mjelde sier at misfornøyde republikanere som stemmer mot eget parti, ikke vil ha noen uttelling i selve valgresultatet.

- Nei, det overveldende flertallet i partiet støtter Trump. Disse dissenterne er i seg selv ikke mange nok til å avgjøre. Republikanerne er Trumps parti nå. Spørsmålet er heller hva mer moderate, gjennomsnittlige førstegangsvelgere vil gjøre. Om disse blir hjemme eller stemmer på Biden, kan derimot Trump få støvelen. Han vant jo bare så vidt i 2016. Han har ikke mye å gå på, sier Mjelde.

- En god tommelfingerregel er at ingen enkeltgruppe av velgere vil avgjøre. Klarer Biden å mobilisere afroamerikanere slik Obama gjorde, så vil det ha mye å si for valgutfallet, sier han.

- Presidenten er en fare

43 Alumni for Biden er én av flere republikanske super-pac-er som har valgt å vende sitt eget partis president ryggen. Trump har tilsynelatende klart å skape distanse mellom seg selv og enkelte medlemmer i Det republikanske partiet.

Presidenten har fått spesielt mye kritikk den siste tiden for håndteringen av koronapandemien og de landsomfattende protestene mot systematisert rasisme og politivold.

- Vi vet hva som er normalt og hva som er unormalt, og det vi ser nå er høyst unormalt. Presidenten er en fare, sier Jennifer Millikin, som er en av initiativtakerne bak 43 Alumni for Biden, til Reuters.

Millikin arbeidet i Bush-kampanjen for å få Bush gjenvalgt i 2004 og i Bush-administrasjonen.

Tidligere president Bush har blitt informert om gruppen, men har ikke uttalt seg om han støtter den.

- Bush er pensjonert og kommer ikke til å vasse inn i dette valget, sier ekspresidentens talsperson, Freddy Ford, i en uttalelse.

Bush blir fortsatt beundret av mange moderate republikanere. Han fikk også mye hyllest for å ha omtalt dødsfallet til George Floyd, som døde etter en brutal politipågripelse i mai måned, som en «sjokkerende svikt». Han manet også til at myndighetene måtte lytte til stemmene fra de massive protestene.

Det er tidligere ansatte i administrasjonen til George W. Bush som har dannet super-pacen mot Donald Trump. Bush er tilsynelatende ingen stor tilhenger av Trump heller. Etter innsettelsestalen til Trump i januar 2017, skal Bush ha omtalt talen som «wierd shit». Foto: Kena Betancur (AFP)

- Gjenopprette verdighet i Det hvite hus

43 Alumni for Biden mener Joe Biden har langt mer integritet enn Trump, og har bedre evne til å samle landet og håndtere USAs mange utfordringer.

- I november velger vi landet foran partiet. Vi mener Biden vil respektere rettsstaten, og gjenopprette verdigheten og integriteten i Det hvite hus, sier Kristopher Purcell, som også er en av initiativtakerne bak 43 Alumni for Biden.

Purcell jobbet i kommunikasjonsstaben til Bush i Det hvite hus.

Ettersom 43 Alumni for Biden er en såkalt super-pac, kan de i henhold til loven ikke samarbeide direkte med Biden-kampanjen. Men de står fritt til å samle inn penger, kjøre reklamekampanjer mot Trump og holde arrangementer til støtte for Demokratenes presidentkandidat.





- Menneskelig avskum

43 Alumni for Biden blir ikke godt mottatt i Trump-leiren.

- Dette er sumpmyren, som nok en gang forsøker å felle den rettmessige valgte presidenten av USA, sier Erin Perrine, som er talskvinne i Trump-kampanjen, i en uttalelse.

Flere titalls tidligere nasjonale sikkerhets-tjenestemenn er klare for å gi sin støtte til Biden, ifølge Reuters. Trump har også fått massiv kritikk fra pensjonerte militærledere etter at han tilsynelatende forsøkte å sette inn militæret mot amerikanske demonstranter.

Lincoln Project er en annen super-pac bestående av republikanere som vil hindre gjenvalg av Trump. Presidenten selv har omtalt disse republikanerne som «menneskelig avskum».

- Partiet har gått i høyreradikal retning

- I hvor stor grad har Trump endret Det republikanske partiet, og på hvilken måte, Mjelde?

- Siden 1980 har Republikanerne vært Reagans parti. I forskningen kaller vi det «Reagan-paradigmet». Reagans ideologi var toneangivende i all amerikansk politikk frem til 2016. Under Trump har partiet gått i høyreradikal retning. Etnosjåvinisme, økonomisk nasjonalisme, populisme og autoritære lov og orden-holdninger preger partiet i dag, sier Mjelde.

Mjelde påpeker imidlertid at det også har gått motsatt vei, at Det republikanske partiet har preget Trump.

- Skatt og markedsderegulering var ikke kjernesaker for ham i utgangspunktet. Republikanerne har også blitt et personalistisk parti under Trump, hvor lederens ord er «lov». Det er også et typisk trekk ved radikale høyrepartier, sier han.