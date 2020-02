Resett søker om medlemskap i Mediebedriftenes Landsforening

Etter at Resett-redaktør Helge Lurås har fått avslag to ganger på sin søknad om medlemskap i redaktørforeningen, søker Resett nå om å bli medlem i MBL og NHO.

Blir Resett medlem i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), regner Lurås med at de vil kunne bli medlem av Norsk Presseforbund og dermed forplikte seg til Vær varsom- plakaten, skriver Dagens Perspektiv.

MBL organiserer TV-stasjoner, aviser, mediehus, nettaviser, magasinforlag, konsernselskap, lokalradiostasjoner, trykkerier, distribusjonsselskaper og nyhetsbyråer, og har over 320 mediebedrifter som medlem.

I sin søknad om å bli medlem i Norsk Redaktørforening har Lurås hele tiden understreket at de følger Vær varsom-plakaten.

Selv om undersøkelsene til foreningen ikke fant at Resett hadde brutt bestemmelsene i Vær varsom-plakaten, var styret enstemmig, sist for to uker siden, på at de ikke ønsket å ta opp Lurås som medlem.

Nettavisens bruk av anonyme innlegg skal ha vært en viktig grunn til avslaget.

Som medlem i MBL vil Resett også bli medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

