Rett utfor stupet med Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet er i dyp krise og tiden renner ut for partileder Jonas Gahr Støre.

Det er under 100 dager igjen til landsmøtet i Arbeiderpartiet og nå begynner det å brenne under beina på partileder Jonas Gahr Støre.

Katastrofemålingen på 17,5 prosent i Klassekampen og Nationen har fått sentrale partiveteraner til å gripe ordet:

- Å holde kjeft nå, er å gjøre som strutsen, dukke hodet ned i sanden og håpe på bedre tider, sier tidligere statsråd Thorbjørn Berntsen.

Tidligere LO-leder Yngve Haagensen sier at den sittende ledelsebn er valgt til landsmøtet i april, og på direkte spørsmål om Jonas Gahr Støre er den rette personen til å svare partiet, svarer Haagensen:

- Han er valgt til det, til april. Det er ikke grunnlag for å si noe annet nå.

Brutalt sagt har Arbeiderpartiet nå en ledelse som skrangler. Partiets statsministerkandidat blir knust i målinger mot Erna Solberg, nestleder Hadia Tajik har fødselspermisjon og den andre nestlederen er det (for å overdrive) bare partiet selv og de nærmeste pårørende som har hørt om.

Årsaken til den katastrofalt lave oppslutningen, kan diskuteres. Men situasjonen kan ikke bortforklares: Arbeiderpartiet gjør det dårlig på alle målinger, og har i følge Pollofpolls en gjennomsnittelig oppslutning på 19,4 prosent på målingene i januar.

Dette er situasjonen på rødgrønn side hvis gjennomsnittet blir valgresultat:

Arbeiderpartiet får 36 på Stortinget, og mister 13 representanter.

Senterpartiet, SV, Rødt og MDG får 40,4 prosent - altså over det dobbelte av Ap.

Den «magiske» grensen for flertall er 85 representanter. For å komme dit må Jonas Gahr Støre ha med seg både Senterpartiet (39) og SV (15). Rødt og MDG blir for små til å gjøre en forskjell, ifølge snittet av meningsmålinger.

Slik gallupene ligger an nå, kan Arbeiderpartiet gjøre et katastrofevalg, mens rødgrønn side gjør det bra - altså nokså likt Oslo Arbeiderpartis elendige valgresultat i kommunevalget 2019. Resultatet kan bli at Jonas Gahr Støre likevel blir statsminister, men på nåde - akkurat som byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Makten sitter hos Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Han kan velge å insistere på å bli statsminister selv, eller selge seg dyrt og få store politiske gjennomslag. Tiden får vise, men det avhenger blant annet av hvor stort Senterpartiet blir, og hvor ille det går med Arbeiderpartiet.

Risikoen er ikke bare å tape et nytt valg, men å bli så små at man mister fordelene de større partiene har i offentlig finansiering og såkalt styringstillegg.

Matematisk skulle Arbeiderpartiet hatt 46 mandater etter siste valg, men valgordningen med sperregrense gjorde at partiet fikk 49 mandater, eller tre flere enn partiet matematisk skulle hatt.

I neste omgang betyr 49 representanter at partigruppen på Stortinget får 41 millioner kroner ekstra til sin drift (834.000 kroner per representant) for å lønne politiske rådgivere og sekretærer. I store tall betyr 13 færre representanter også pluss/minus 13 færre ansatte i stortingsgruppen.

I tillegg kommer det økonomiske. Partiene får offentlig støtte de fire neste årene basert på stemmetallet ved siste valg. Akkurat nå er satsen på nesten 100 kroner i året per stemme. Taper du 100.000 stemmer, betyr det altså 10 millioner kroner mindre i inntekter fra staten hvert år de neste årene.

Arbeiderpartiet har falt som en stein:

950.000 stemmer i 2009

875.000 stemmer i 2013

800.000 stemmer i 2017

510.000 stemmer i 2021, hvis gallupen til Klassekampen og Nationen er korrekt.



Hver tapte stemme betyr 100 kroner i året i tapt statsstøtte. Så hvis valgresultatet blir så elendig, betyr det kraftige kutt i Arbeiderparti-maskinen. Det årlige statlige tilskuddet vil i så fall stupe med 29 millioner kroner fra nivået etter 2017-resultatet, og ligge 44 millioner kroner lavere enn et valgresultat som i 2009 ville gitt.

For hver dag som går uten bedring, øker presset på partileder Jonas Gahr Støre. Årsmøtet er 15. til 18. april, og det er neppe noen fordel for den sittende ledelsen om landsmøtet blir digitalt.

