Retten: - Anne-Elisabeth Hagen er blitt flyttet fra boligen

Onsdag kveld ble det klart at ektemannen Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker.

LILLESTRØM (Nettavisen): Nedre Romerike tingrett mener at drapssiktede Tom Hagen med skjellig grunn kan mistenkes for drap eller medvirkning til drap.

Det var tirsdag at ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen, Tom Hagen, ble pågrepet av politiet da han var på vei til jobb.

«Det pågår imidlertid fremdeles omfattende etterforskning. (...). Retten finner det også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken. Retten viser til at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har blitt flyttet fra boligen», heter det i kjennelsen.

Tirsdag omtalte Nettavisen nyheten om at politiet jobber på spreng med å få flere pågripelser i saken.

Onsdag besluttet Nedre Romerike tingrett at Tom Hagen blir varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon, i tillegg til at han får brev- og besøks- og medieforbud.

- Reell mulighet for å ødelegge bevis

Retten påpeker også at bortføringen av Anne-Elisabeth bærer preg av profesjonalitet, og at hun ennå ikke er funnet.

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegger bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte.

Hensyntatt den alvorlige saken, og forventet straff om siktede dømmes i samsvar med siktelsen, så er det etter rettens syn sannsynlig at siktede vil benytte muligheten til å forspille bevis om han løslates nå.»



Retten mener det er nærliggende fare for at Hagen vil kontakte andre involverte via andre han møter i fengsel, eller gjennom kommunikasjon fra fengselet, og begrunner dette med nødvendigheten av å holde Hagen i isolasjon.

«Retten kan ikke se at mildere restriksjoner, som brev- og besøkskontroll, eller delvis isolasjon, vil være tilstrekkelig. For så vidt gjelder forbud mot aviser og kringkasting i fire uker, så er saken svært medieomtalt, de fleste dokumentene er klausulerte, og retten finner det sannsynlig at siktede vil få kjennskap til forhold som er klausulerte, om han ikke ilegges medieforbud», skriver retten.

