Rettet skarp pekefinger mot «dieselpopulisme»: Har to dieselbiler i garasjen

– Hjemme i Oslo sykler jeg året rundt, sier Aps klimapolitiske talsmann Espen Barth Eide.

Det vakte oppsikt da Arbeiderpartiets klimapolitiske talsmann, Espen Barth Eide, gikk ut med en klar beskjed til Senterpartiet om å droppe «dieselpopulismen».

Bakgrunnen var den mye omtalte klimameldingen, hvor regjeringen legger opp til en tredobling av CO2-avgiften. Som Nettavisen har omtalt tidligere, kan det resultere i en kraftig økning i bensin- og dieselprisen.

I den samme meldingen åpner også regjeringen opp for bensin- og dieselbilforbud i enkelte soner. I Oslo ønsker byrådet en gradvis opptrapping hvor det til slutt vil være forbudt å kjøre fossile biler i en sone hvor det bor omtrent 160.000 mennesker.

Har to dieselbiler

Men på tross av kraftige advarsler mot «dieselpopulisme» og tydelige angrep på Senterpartiet for å ikke ville øke avgiftene, har Aps klimapolitiske talsmann Espen Barth Eide selv to dieselbiler i husstanden. Den ene eier han, den andre eier kona.

Den nyeste er en Audi A6 stasjonsvogn 2015-modell som slipper ut 114 gram CO2 per kilometer. Den andre bilen er en Opel Zafira 2006-modell som slipper ut 194 gram per kilometer.

Ifølge Opplysningskontoret for veitrafikk slipper en gjennomsnittlig bensinbil ut 84 gram per kilometer, og en gjennomsnittlig dieselbil 131 gram per kilometer.

– Synes du det fremstår litt merkelig at du gikk ut med en klar melding om «dieselpopulisme» mens du selv har to dieselbiler?

– Overhodet ikke. Det ordet brukte jeg jo i en helt bestemt sammenheng, nemlig som reaksjon på at Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler dukket opp i Oslo sentrum i protest mot at det skulle innføres en prøveordning med fossilfrie sentrumsgater i Oslo, sier Barth Eide til Nettavisen.

Barth Eide forsikrer om at han ikke driver noen form for moralisme mot folk flest som kjører dieselbil.

Ap-politikeren forklarer at bilene brukes svært lite, og at det er i all hovedsak kun kjøring til hytta, skitur eller arrangementer og besøk på Østlandet.

– Jeg bruker ikke bil til daglig. Hjemme i Oslo sykler jeg hele året, både til jobb og rundt på møter og så videre. Alternativt tar jeg kollektivtransport. Det fungerer utmerket i byen, sier han og legger til:

– Bilen bruker jeg til for eksempel helgetur til hytta eller andre private utflukter, eventuelt ut på skitur og noen ganger på møter og besøk i østlandsområdet. Jeg foretrekker tog når det er tilgjengelig, ikke minst fordi man kan jobbe underveis.

Han anslår samlet kjørelengde på rundt 6500-7000 kilometer i året. Det tilsvarer litt over ni turer Oslo-Bergen med fly.

Restriksjoner på dieselbiler

Barth Eide sier det ville blitt elbil om han kjøpte ny bil i dag. Men han har ingen tro på at man skal bare bytte ut bilene umiddelbart.

– Bruk og kast er jo heller ikke bra, sier han.

Ap-politikeren vil at samfunnet skal legge til rette for mer elbilbruk, og mener det er helt naturlig med flere restriksjoner og kostnader når man forårsaker utslipp.

– Hadde jeg brukt bil i hverdagen hadde jeg nok allerede byttet, også fordi det er så mye billigere å bruke elbil enn fossilbil. I mellomtiden bidrar jeg med minst mulig bilbruk, særlig fordi jeg omtrent aldri bruker bilen i Oslo. Jeg mener også at det er naturlig at det etter hvert kommer enkelte restriksjoner av rene bymiljøgrunner på hvor man kan kjøre. Så lenge man forårsaker utslipp, må man akseptere noen restriksjoner og kostnader også. Det gjelder for meg, og det gjelder for andre.

– Overraskende

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys har nylig vært i krasse debatter med Barth Eide om klimapolitikk. Han mener det er overraskende at en som vil ha en «radikal klimapolitikk» kjører rundt med dieselbil.

– Dette var overraskende. At Aps klimapolitiske talsperson, med bosted i Oslo, fremdeles velger å kjøre diesel. Det viser kanskje at diselbilen er bedre enn sitt rykte, sier han.

Nordlendingen med skarp penn mener politikere bør være bevisst på hvilke verdier de viser, og være gode forbilder for den politikken de ønsker å føre.

– Han er en av de fremste politikerne i bresjen for å fronte det grønne skiftet og en radikal klimapolitikk. Da bør han sørge for å være et godt forbilde. Det tenker jeg er viktig. Så må han selvsagt få kjøre akkurat hva han vil. Det gjelder alle, sier han.

Nordlys-redaktøren, som er bosatt i Tromsø, har selv to biler. Den ene er en elbil for å farte rundt i byen, og den andre er en dieselbil.

– Jeg kjører en elektrisk BMW i3 i byen. Det er ikke noen grunn til å kjøre noe annet enn elektrisk når man bor i en by. Det bidrar til både lavere utslipp og bedre luft i byen. I tillegg har vi en Audi Q5 diesel. Jeg har barn som driver ryttersport, og da er vi avhengig av å ha en bil som trekker tungt over lange avstander i nord, sier han.

Fjellheim mener det er et feilgrep av Arbeiderpartiet å ikke tenke mer på den økonomiske og sosiale profilen ved å innføre høyere avgifter og straffe dieselbilister.

– Jeg mener at et sosialdemokratisk parti som Ap bør være de første til å sette geografi og sosial rettferdighet øverst på dagsorden i klimadebatten. Jeg er veldig bekymret for hvor dette skal gå. Mange steder i Nord-Norge er det ikke noe alternativ til diesel. Det har vi sett denne uken med stengte veier og dårlig føre. Det er ingen som kan legge ut på langtur på vinterføre i Nord-Norge med elektrisk bil. Det har med sikkerhet og trygghet å gjøre, sier han.

