Rettsak startet: Anne Sofie (69) påkjørt med elsparkesykkel

Teknisk undersøkelse fra Statens Vegvesen viste at elsparkesykkelen hadde topphastighet på 48,2 kilometer i timen. Tiltalte erkjenner straffeskyld på samtlige tiltaltepunkter.

(Avisa Oslo): Mandag startet rettssaken mot mannen som 28. september kjørte inn i Anne Sofie Våge med elsparkesykkel en mandag ettermiddag.

Kvinnen var i sluttfasen av å krysset et fotgjengerfelt på Bygdøy allé, etter den sedvanlige handleturen etter jobb, da sammenstøtet inntraff.

I tiltalebeslutningen heter det at Våge ble «slått i bakken og fikk hjerneblødning og et kutt i høyre panne og i høyre overleppe som måtte sys.» Som følge av hendelsen hun sykehuset i 14 dager og ble sykemeldt i to måneder.

– Jeg husker ingenting. Jeg våknet opp på akutten. Jeg hadde vært inne på Extra også er det ingenting, sa hun i retten.

Makshastighet på nesten 50 km/t

Teknisk undersøkelse fra Statens vegvesen har vist at maksimal hastighet på elsparkesykkelen var 48,2 kilometer i timen. På grunn av dette regnes elsparkesykkelen som en motorvogn da grensen for hva som er sykkel og motorvogn går ved cirka 20 km/t.

Mannen er nå tiltalt for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan voldes skade.

Les også: Krisetall for Siv Jensen: - Klarer ikke å mobilisere sine egne velgere engang

Han er også tiltalt for å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort og for å ha brukt motorvogn uten at den var meldt til registrering. I tillegg er han tiltalt for å ha brukt eller kjørt en motorvogn enda han visste eller måtte vite at vognen ikke var lovlig forsikret.

Aktor har lagt ned påstand om inndragning av elsparkesykkelen, erstatning og/eller oppreisning til fornærmede, samt tap av føreretten.

Problemer med synet

I retten fortalte den fornærmede kvinnen om vedvarende problemer med synet etter hendelsen, medisinsk oppfordring om å holde seg i ro i ett år og at hun ønsker å få livskvaliteten tilbake.

Hun gjentok flere ganger i sin forklaring at hun aldri går over veien hvis det er rødt lys.

Les også: - Nesten 100 barn i Storbritannia rammes ukentlig med sjelden senreaksjon etter koronasmitte

Tiltalte og hans forsvarer holdt imidlertid fast ved at tiltalte skal ha kjørt på grønt lys, og forsvaren mente «dette ikke er tilstrekkelig undersøkt av politiet».

– [Elsparkesyklene] selges lovlig i Norge hver dag. Det brukes og er ikke tatt særlig grep fra myndighetenes side, sa tiltaltes forsvarer i retten.

– Jeg tror hun er død

– Jeg så at han treff henne veldig hardt. Det er det ingen tvil om, sa et av vitnene i retten.

Hun skal ha gått ned Bygdøy allé da hun hørte tiltalte rope "Nei-nei-nei" eller "hei-hei-hei". Da han ropte igjen, skal hun ha snudd seg og sett tiltalte kjøre inn i fornærmede med sparkesykkelen, forklarte hun.

– Hun ble ikke skjøvet bortover av sammenstøtet. Hun falt rett ned. Jeg ringer ambulansen med en gang. Da prøver [tiltalte] å få sparkesykkelen av henne. Da sa jeg til ambulansen: «Jeg tror hun er død». Da hang kroppen hennes etter sparkesykkelen som en dukke, sa vitnet og fortsatte:

– [Jeg og tiltalte] ser på hverandre også sier han: Hun gikk på rødt.

Les også: Profilert forsvarsadvokat frifunnet for grov korrupsjon

– Det var sikkert fordi hun var bevisstløs, men jeg tenkte [hun var død] etterpå også fordi hun så helt forvridd ut.

«Fysisk vanskelig å bremse»

Et annet vitne som kjørte bil i kjørefeltet ved siden av sykkefelet elsparkesykkelføreren skal ha befunnet seg på, forklarte at de begge hadde grønt lys.

Han la imidlertid til at han skal ha reagert på farten til elsparkesykkelen, og sammenlignet farten den holdt med sitt eget speedometer. Basert på dette mente han at elsparkesykkelen må ha kjørt i rundt 50 km/t.

– Det var åpenbart for meg at hun gikk på rød mann over veien, men det var god sikt og ville vært naturlig å bremse eller gjøre en unnamanøver, sa det mannlige vitnet.

Les også: Tesla har kjøpt bitcoin for nesten 13 milliarder kroner

I sin forklaring sa tiltalte at han skal ha ropt til fornærmede og vurdert om han kunne legge seg ut i bilfeltet for å unngå en kollisjon, ikke turt på grunn av uvisstheten om det lå en bil bak ham. Han sa også det skal være fysisk vanskelig å bremse ned med så høy hastighet.

Enig om oppreising

Partene ble fredag enig om sivilt krav og oppreising. Denne delen er derfor hevet fra saken. Avtalen innebærer et sivilt krav på rundt 30.000 kroner og en oppreisingserstatning på 70.000 kroner, som tiltalte har akseptert å dekke fullt ut, kom det fram i retten.

– Dette er ikke en erkjenning av at han har vært grov uaktsom fra tiltaltes side, sa tiltaltes forsvarer.

Rettssaken avsluttes med prosedyrer tirsdag.

Les flere saker fra Avisa Oslo her.

Reklame Fjellstøvelen fra Adidas er lett som en joggesko