Reuters: - Den iranske bryteren Navid Afkari skal være henrettet

Til tross for internasjonal oppmerksomhet ble ikke Afkari benådet av det iranske regimet.

Det er nyhetsbyrået Reuters som skriver at Navid Afkari (27) ble henrettet natt til lørdag. Han var en av flere hundre demonstranter i 2018 som demonstrerte mot den økonomiske situasjonen i Iran, da han og hans to brødre ble arrestert. Han ble i ettertid dømt for et mord som ga ham to dødsstraffer. Brødrene på sin side fikk lange fengselsstraffer, på henholdsvis 27 og 54 år.

Les også: Trump trygler: - Ikke henrett denne mannen

Aktivister mente da at drapsanklagene mot 27-åringen var falske, og at det iranske regimet brukte bryteren til å statuere et eksempel. Saken fikk i ettertid stor internasjonal oppmerksomhet, og nylig var USAs president Donald Trump ute med en klar melding til de iranske lederne.

Les også: Fribryter skal henrettes for deltakelse i fredelig protest

«Jeg hører at Iran har planer om å henrette en bra og populær bryterstjerne, 27 år gamle Navid Afkari. Hans eneste handling var å delta i en gatedemonstrasjon mot myndighetene. De protesterte mot landets forverrede økonomi og inflasjon,» skrev Trump på Twitter forrige uke.

«Til Irans ledere, jeg ville satt stor pris på hvis deres sparte livet til denne unge mannen, og ikke henretter ham. Takk!» skrev han videre.

- Sterkt bekymret

Norske myndigheter hadde også fått med seg saken, og kommenterte følgende til Nettavisen tidligere i uken.

- Vi er sterkt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Iran og praktiseringen av dødsstraff. Vi tar dette jevnlig opp direkte med iranske myndigheter og i multilaterale fora. Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff under enhver omstendighet. Som FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen i Iran har påpekt i sin siste rapport, er det høye antall henrettelser i landet bekymringsfullt, skrev statssekretær i UD, Audun Halvorsen, til Nettavisen.

- Falsk tilståelse

Bryteren hevdet hele veien at han var uskyldig dømt, og at han ble torturert for å presse fram en falsk tilståelse. Dødsstraffen ble likevel godkjent av Irans høyesterett, og dermed var håpet ute for Afkari.

Les også: Iran beskyldes for å ha lagt lokk på 30.000 korona-dødsfall

- Vi håper verdenssamfunnet vil øke sin støtte til Afkari, fordi det er det eneste som kan redde ham. Jeg henvender meg spesielt til alle idrettsfolk: Deres kollega er dømt etter falske anklager og har blitt torturert fordi myndighetene vil spre frykt i samfunnet. Han trenger deres støtte, sa leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

Bakgrunnen for domfellelsen

Afkaris arrestasjon skjedde etter et angivelig knivdrap i byen Shiraz, 2. august 2018. Sikkerhetsvakten Hassan Torkaman skal ha blitt knivstukket, og han døde senere på sykehus av skadene, ifølge rettsdokumenter som Iran Human Rights har sett. Torkamans oppgave skal ha vært å identifisere demonstranter i byen.

Det skal ikke ha vært noen vitner til stede da knivstikkingen skjedde. Men en lokal butikkeier fattet mistanke til to motorsyklister som var blitt observert et stykke unna åstedet samme kveld.

Les også: TV-stasjon: Iran ønsker å pågripe Donald Trump

Sikkerhetsmyndighetene i Iran samlet inn mobilinformasjon fra basestasjoner i nærheten av åstedet. Basert på innhentet informasjon fra mobilbasene, gikk de til pågripelse av flere unge mennesker som skal ha vært i området i det aktuelle tidsrommet. Pågripelsen skjedde 45 dager etter knivstikkingen.

Den lokale butikkeieren kunne ikke identifisere noen av de pågrepne, men utelukket ikke at bryteren Afkari lignet litt på den ene motorsyklisten, som butikkeieren kun fikk se et glimt av fra nesen og ned - 45 dager tidligere.