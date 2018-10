Brannen skal ha startet etter eksplosjon i maskinrommet.

Ferge med 335 personer om bord brenner, opplyser litauisk forsvar, ifølge Sky News.

Det er uklart hva slags omfang brannen har eller om noen er skadd. Brannen skal ha startet etter en eksplosjon i maskinrommet. Ifølge Aftonbladet tilhører ferga det danske rederiet DFDS.

Ulykken skal ha skjedd i russisk farvann utenfor Kaliningrad.

Forsvaret har sendt et helikopter til ferja, og har ytterligere to helikoptre stående i beredskap hvis nødvendig, opplyser en talsmann for luftforsvaret i Litauen overfor Reuters. Ifølge

Ferja sendte ut nødmelding klokken 12.45 norsk tid tirsdag.

Fergen skal ha vært på vei fra den litauiske havnebyen Klaipeda til Kiel i Tyskland, melder Reuters.

