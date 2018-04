Reuters-journalister skal ha blitt lurt i politifelle i Myanmar

En politisjef i Myanmar ga ordre om å lure en Reuters-journalist i en felle ved å gi ham hemmeligstemplede dokumenter, hevdet et politivitne i retten fredag.

De to Reuters-journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) ble pågrepet i desember etter et møte med polititjenestemenn i Yangon. De to ble anklaget for brudd på landets lov om å beskytte statshemmeligheter, ettersom de skal ha hatt med seg materiale relatert til myndighetenes operasjoner i den voldsherjede delstaten Rakhine.

Fredag fortale en polititopp i retten at de to journalistene i forkant av møtet ble lurt i en felle, og at ordrene kom fra høyt hold.

–Politibrigadier Tin Ko Ko ba politifolk i Htauk Kyant om å pågripe Wa Lone etter at visekorporal Naing Lin hadde gitt dokumentene til Wa Lone da de dro, sa polititoppen, som beskrev ordre om å «ta» journalisten.

Påtalemyndigheten har begjært at politimannen blir erklært som et fiendtlig vitne, ettersom de mener hans vitneforklaring har endret seg fra det han tidligere har sagt i avhør.

Reuters-journalistenes forsvarsadvokater har på sin side hyllet politimannens vitneforklaring som «genuin».

De to journalistene hadde gransket en massakre på ti rohingyaer i landsbyen Inn Din, utført av sikkerhetsstyrker og lokale innbyggere, da de ble pågrepet. Saken ble publisert mens de satt i varetektsfengsel.

Rettssaken mot de to Reuters-journalistene startet i januar og har fortsatt selv om forsvarerne deres flere ganger har krevd henleggelse.

(©NTB)

